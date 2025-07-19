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Главная Новости дня Пожар возле ЗАЭС, пол области без света — есть ли угроза радиации

Пожар возле ЗАЭС, пол области без света — есть ли угроза радиации

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 18:23
Какое состояние на Запорожской АЭС 19 июля — что известно о задымлении и обесточивании области
Российский оккупант возле Запорожской АЭС. Иллюстративное фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Задымление вокруг оккупированной Запорожской атомной электростанции связано с лесным пожаром, а линии электропитания работают стабильно. Сейчас нет радиационной угрозы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины в Telegram в субботу, 19 июля.

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Так, в СМИ распространили информацию о задымлении в районе ЗАЭС и отсутствии света в части Запорожской области. В свою очередь в ведомстве сообщили, что дым связан с пожаром, который разгорелся на безопасном от станции расстоянии, а линии электропередач, соединяющие ЗАЭС и Украину, работают стабильно.

"Как отметила Министр Светлана Гринчук, из-за действий оккупантов и российских обстрелов районов вокруг ядерного объекта, которые приводили к повреждению линий электропередачи, крупнейшая в Европе атомная электростанция уже девять раз находилась в состоянии блэкаута. Питание атомной электростанции генераторами — это чрезвычайные риски для ядерной безопасности", — отметили в Минэнерго.

Там добавили, что несмотря на российскую оккупацию станции Украина продолжает выполнять обязанность по ядерной безопасности и обеспечивает электропитание Запорожской АЭС.

Пожар возле ЗАЭС, пол области без света — есть ли угроза радиации - фото 1
Скриншот сообщения Минэнерго

Напомним, что в начале июля на Запорожской АЭС произошел блэкаут. Российские оккупанты нанесли удар по линии электропитания станции, соединяющей ее с энергосистемой Украины. Украинским специалистам оперативно удалось ликвидировать повреждения.

Также недавно МАГАТЭ сообщало о стрельбе вблизи ЗАЭС. Возле двух реакторов заметили гильзы.

пожар электроэнергия ЗАЭС оккупанты радиация
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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