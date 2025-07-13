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Головна Новини дня МАГАТЕ повідомило про стрілянину на Запорізькій АЕС

МАГАТЕ повідомило про стрілянину на Запорізькій АЕС

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 18:57
На ЗАЕС сталася стрілянина — біля реакторів знайдено гільзи
ЗАЕС. Фото: Укренерго

В тимчасово окупованому Енергодарі на Запорізькій АЕС у суботу увечері, 13 липня, лунала стрілянина. Сьогодні вранці поблизу реакторів №5 та №6 було виявлено гільзи від стрілецької зброї.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

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Стрілянина на ЗАЕС

Команда МАГАТЕ на ЗАЕС повідомила, що минулої ночі, починаючи о 22:00 чула сотні пострілів зі стрілецької зброї протягом години. Гендиректор агенства Рафаель Гроссі зауважив, що це створює загрозу ядерній безпеці.

А вранці, під час обходу території експерти побачили велику кількість гільз малого калібру, розкиданих на землі поблизу реакторів №5 і №6. Водночас не зафіксовано ознак розбитих вікон або інших фізичних пошкоджень.

"Така військова діяльність на території або поблизу великої атомної електростанції є явно неприйнятною", — сказав Гроссі.

МАГАТЕ пише, що стрілянина сталася після низки ймовірних атак із використанням дронів поблизу ЗАЕС та інших ядерних об'єктів в Україні протягом останніх місяців. 

Нагадаємо, на ЗАЕС нещодавно стався блекаут через обстріл Росією.

Згодом українські фахівці відновили лінію живлення, після чого станція знову отримує електроенергію з енергомережі України.

обстріли Енергодар ЗАЕС окупанти війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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