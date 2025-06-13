У МАГАТЕ заявили що запуск ЗАЕС без України неможливий та неприйнятний

Засідання МАГАТЕ. Фото: Міненерго

Під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ 49 держав-членів підтримали спільну заяву, в якій наголосили, що будь-яке повторне введення в експлуатацію енергоблоків Запорізької АЕС можливе лише після повного повернення станції під легітимний контроль України. Росію вимагають вивести війська з ядерного об'єкта.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

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У документі йдеться про те, що нинішній стан ЗАЕС, включно з нестачею охолоджувальної води, ненадійним зовнішнім енергопостачанням, відкладеним технічним обслуговуванням та нестачею запасних частин, не дозволяє здійснити безпечний перезапуск жодного з реакторів.

Країни-учасниці заявили, що будь-які спроби короткострокового запуску енергоблоків суперечать базовим принципам ядерної безпеки, зафіксованим у звітах Генерального директора Агентства. Такі дії не лише порушують резолюції МАГАТЕ, але й йдуть у розріз із рішеннями Генеральної Асамблеї ООН. У зв’язку з цим будь-які наміри Росії перезапустити ЗАЕС розцінюються як абсолютно неприйнятні.

У заяві чітко вказано, що для можливого відновлення роботи енергоблоків потрібно, аби об’єкт був повністю звільнений від російської військової присутності, а перед запуском було проведено розмінування, ремонти, інспекції безпеки та сертифікацію українським ядерним регулятором. Крім того, МАГАТЕ вимагає, щоб йому надали повний, безперешкодний доступ до всіх ділянок ЗАЕС.

Окремо держави закликали Росію припинити дії, які заважають ротаціям місії ISAMZ, а також вивести з об'єкта всі несанкціоновані військові формування та персонал.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував за чітку позицію МАГАТЕ та підтримку української ядерної безпеки. Він наголосив, що будь-які дії окупаційної влади на ЗАЕС становлять пряму загрозу глобальній безпеці та є грубим порушенням міжнародного права.

"Будь-які дії російських окупантів на Запорізькій АЕС є грубим порушенням міжнародного права та прямою загрозою ядерній безпеці. ЗАЕС залишається для росіян інструментом шантажу всієї цивілізованої міжнародної спільноти. Спроби запуску енергоблоків з боку російських представників можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Тому вкотре закликаємо світову спільноту не допустити реалізації окупантами катастрофічного сценарію", — зазначив Герман Галущенко.

Нагадаємо, кілька днів тому в ЗМІ з'явилася інформація, що Росія хоче незабаром перезапустити ЗАЕС.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що без України перезапуск ЗАЕС технічно неможливий.