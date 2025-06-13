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МАГАТЭ и 49 стран требуют вывода российских войск с ЗАЭС

13 июня 2025 11:30
Анастасия Постоенко - Редактор
В МАГАТЭ заявили что запуск ЗАЭС без Украины невозможен и неприемлем
Заседание МАГАТЭ. Фото: Минэнерго
Анастасия Постоенко - Редактор

Во время заседания Совета управляющих МАГАТЭ 49 государств-членов поддержали совместное заявление, в котором подчеркнули, что любой повторный ввод в эксплуатацию энергоблоков Запорожской АЭС возможен только после полного возвращения станции под легитимный контроль Украины. Россию требуют вывести войска с ядерного объекта.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

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В документе говорится о том, что нынешнее состояние ЗАЭС, включая недостаток охлаждающей воды, ненадежное внешнее энергоснабжение, отложенное техническое обслуживание и недостаток запасных частей, не позволяет осуществить безопасный перезапуск ни одного из реакторов.

Страны-участницы заявили, что любые попытки краткосрочного запуска энергоблоков противоречат базовым принципам ядерной безопасности, зафиксированным в отчетах Генерального директора Агентства. Такие действия не только нарушают резолюции МАГАТЭ, но и идут в разрез с решениями Генеральной Ассамблеи ООН. В связи с этим любые намерения России перезапустить ЗАЭС расцениваются как абсолютно неприемлемые.

В заявлении четко указано, что для возможного возобновления работы энергоблоков нужно, чтобы объект был полностью освобожден от российского военного присутствия, а перед запуском было проведено разминирование, ремонты, инспекции безопасности и сертификацию украинским ядерным регулятором. Кроме того, МАГАТЭ требует, чтобы ему предоставили полный, беспрепятственный доступ ко всем участкам ЗАЭС.

Отдельно государства призвали Россию прекратить действия, которые мешают ротациям миссии ISAMZ, а также вывести с объекта все несанкционированные военные формирования и персонал.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил за четкую позицию МАГАТЭ и поддержку украинской ядерной безопасности. Он отметил, что любые действия оккупационных властей на ЗАЭС представляют прямую угрозу глобальной безопасности и являются грубым нарушением международного права.

"Любые действия российских оккупантов на Запорожской АЭС являются грубым нарушением международного права и прямой угрозой ядерной безопасности. ЗАЭС остается для россиян инструментом шантажа всего цивилизованного международного сообщества. Попытки запуска энергоблоков со стороны российских представителей могут привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому в очередной раз призываем мировое сообщество не допустить реализации оккупантами катастрофического сценария", — отметил Герман Галущенко.

Напомним, несколько дней назад в СМИ появились информация, что Россия хочет вскоре перезапустить ЗАЭС.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что без Украины перезапуск ЗАЭС технически невозможен.

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