Росія планує перезапустити Запорізьку АЕС — ЗМІ

Тимчасово окупована росіянами ЗАЕС. Фото: МВС

Росія хоче перезапустити тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію, яка знаходиться поблизу однієї з ліній фронту. Водночас очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що перезапуск станції наразі неможливий.

Про це інформує Sky News.

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Росія звернулася до ООН з проханням виступити посередником між Москвою та Вашингтоном у вирішенні питання щодо того, що робити з американським ядерним паливом, яке зберігається на українській електростанції.

Запорізька атомна електростанція, яка колись виробляла п'яту частину електроенергії в Україні, простоює відтоді, як у 2022 році бойові дії впритул наблизилися до неї й РФ захопила її. ЗАЕС має шість реакторів, останній з яких перестав виробляти електроенергію у вересні того ж року.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наголосив, що перезапуск станції наразі неможливий через відсутність стабільного електропостачання та води для охолодження.

Своєю чергою, глава російської атомної енергетики Олексій Лихачов після зустрічі з Гроссі заявив, що Росія готова або використовувати паливо, поставлене американською компанією Westinghouse, або повністю вивезти його і повернути Штатам.

Крім того, Лихачов сказав, що Росія підготувала "комплексний план" поетапного введення в експлуатацію станції, але він може бути реалізований лише за умови усунення всіх військових загроз.

Також він зауважив, що раніше компанія Westinghouse й американські енергетичні чиновники висловлювали Росії занепокоєння з приводу інтелектуальної власності у зв'язку з паливним питанням.

За даними російських ЗМІ, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі нібито погодився стати посередником.

Нагадаємо, що нещодавно під час зустрічі глави МАГАТЕ з очільником МЗС України Андрієм Сибігою підіймалася тема безпекової ситуації навколо Запорізької АЕС.

Крім того, у вівторок, 3 червня, Зеленський провів у Києві зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.