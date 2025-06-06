Россия планирует перезапустить Запорожскую АЭС - СМИ

Россия намерена перезапустить ЗАЭС — что говорят в МАГАТЭ
Россия хочет перезапустить временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию, которая находится вблизи одной из линий фронта. В то же время глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что перезапуск станции пока невозможен.
Об этом информирует Sky News.
РФ хочет перезапустить ЗАЭС — что известно
Россия обратилась в ООН с просьбой выступить посредником между Москвой и Вашингтоном в решении вопроса о том, что делать с американским ядерным топливом, которое хранится на украинской электростанции.
Запорожская атомная электростанция, которая когда-то производила пятую часть электроэнергии в Украине, простаивает с тех пор, как в 2022 году боевые действия вплотную приблизились к ней и РФ захватила ее. ЗАЭС имеет шесть реакторов, последний из которых перестал производить электроэнергию в сентябре того же года.
Председатель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что перезапуск станции пока невозможен из-за отсутствия стабильного электроснабжения и воды для охлаждения.
В свою очередь, глава российской атомной энергетики Алексей Лихачев после встречи с Гросси заявил, что Россия готова либо использовать топливо, поставленное американской компанией Westinghouse, либо полностью вывезти его и вернуть Штатам.
Кроме того, Лихачев сказал, что Россия подготовила "комплексный план" поэтапного ввода в эксплуатацию станции, но он может быть реализован лишь при условии устранения всех военных угроз.
Также он отметил, что ранее компания Westinghouse и американские энергетические чиновники выражали России беспокойство по поводу интеллектуальной собственности в связи с топливным вопросом.
По данным российских СМИ, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси якобы согласился стать посредником.
Напомним, что недавно во время встречи главы МАГАТЭ с главой МИД Украины Андреем Сибигой поднималась тема ситуации с безопасностью вокруг Запорожской АЭС.
Кроме того, во вторник, 3 июня, Зеленский провел в Киеве встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
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