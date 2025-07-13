На ЗАЭС произошла стрельба - возле реакторов найдены гильзы возле реакторов

ЗАЭС. Фото: Укрэнерго

Во временно оккупированном Энергодаре на Запорожской АЭС в субботу вечером, 13 июля, раздавалась стрельба. Сегодня утром вблизи реакторов №5 и №6 были обнаружены гильзы от стрелкового оружия.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

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Стрельба на ЗАЭС

Команда МАГАТЭ на ЗАЭС сообщила, что прошлой ночью, начиная с 22:00 слышала сотни выстрелов из стрелкового оружия в течение часа. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что это создает угрозу ядерной безопасности.

А утром, во время обхода территории эксперты увидели большое количество гильз малого калибра, разбросанных на земле вблизи реакторов №5 и №6. При этом не зафиксировано признаков разбитых окон или других физических повреждений.

"Такая военная деятельность на территории или вблизи крупной атомной электростанции явно неприемлема", — сказал Гросси.

МАГАТЭ пишет, что стрельба произошла после ряда вероятных атак с использованием дронов вблизи ЗАЭС и других ядерных объектов в Украине в течение последних месяцев.

Напомним, на ЗАЭС недавно произошел блэкаут из-за обстрела Россией.

Впоследствии украинские специалисты восстановили линию питания, после чего станция снова получает электроэнергию из энергосети Украины.