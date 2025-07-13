На ЗАЭС произошла стрельба - возле реакторов найдены гильзы возле реакторов

МАГАТЭ сообщило о стрельбе на Запорожской АЭС
Во временно оккупированном Энергодаре на Запорожской АЭС в субботу вечером, 13 июля, раздавалась стрельба. Сегодня утром вблизи реакторов №5 и №6 были обнаружены гильзы от стрелкового оружия.
Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.
Стрельба на ЗАЭС
Команда МАГАТЭ на ЗАЭС сообщила, что прошлой ночью, начиная с 22:00 слышала сотни выстрелов из стрелкового оружия в течение часа. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что это создает угрозу ядерной безопасности.
А утром, во время обхода территории эксперты увидели большое количество гильз малого калибра, разбросанных на земле вблизи реакторов №5 и №6. При этом не зафиксировано признаков разбитых окон или других физических повреждений.
"Такая военная деятельность на территории или вблизи крупной атомной электростанции явно неприемлема", — сказал Гросси.
МАГАТЭ пишет, что стрельба произошла после ряда вероятных атак с использованием дронов вблизи ЗАЭС и других ядерных объектов в Украине в течение последних месяцев.
Напомним, на ЗАЭС недавно произошел блэкаут из-за обстрела Россией.
Впоследствии украинские специалисты восстановили линию питания, после чего станция снова получает электроэнергию из энергосети Украины.
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