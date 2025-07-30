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Головна Новини дня МАГАТЕ зробило замір радіаційного фону на Запорізькій АЕС

МАГАТЕ зробило замір радіаційного фону на Запорізькій АЕС

Ua en ru
Дата публікації: 30 липня 2025 18:25
Який радіаційний фон на Запорізькій атомній електростанції
Окупант біля ЗАЕС. Фото: росЗМІ

Рівень радіаційного фону на Запорізькій АЕС залишається незмінним. Фахівці агентства, які знаходяться на станції, не зафіксували жодних відхилень від норми.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

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Який радіаційний фон на Запорізькій атомній електростанції

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запевнив, що рівень радіації на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільним.

"Команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС в Україні підтверджує, що рівень радіації на об'єкті не підвищився", — наголосили в агенції.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запевнив, що радіаційний фон на території Запорізької АЕС не змінюється і залишається стабільним.

Це, ймовірно, почалося після того, як вітер подув із боку тимчасово захопленої російськими військами Запорізької АЕС.

Проте Міністерство внутрішніх справ та Міненерго дану інформацію спростували. За їх даними, рівень радіації у Запорізькій області відповідав нормі.

Нагадаємо, що нещодавно навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС спостерігалося задимлення, спричинене лісовою пожежею. Рівень радіації залишався в межах норми.

Також нещодавно МАГАТЕ повідомляло про стрілянину поблизу ЗАЕС. Біля двох реакторів помітили гільзи.

АЕС ЗАЕС МАГАТЕ радіація Рафаель Гроссі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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