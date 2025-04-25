МАГАТЭ сообщило о стрельбе возле ЗАЭС и приостановке работы

МАГАТЭ сообщило о стрельбе возле офиса на ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии, которые работают на Запорожской атомной электростанции, вынуждены были оставаться в административном здании из-за угрозы вблизи их офиса. Инцидент произошел утром — эксперты услышали выстрелы неподалеку от главного офиса.
Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Почему возле ЗАЭС раздавались выстрелы
По словам Гросси, администрация ЗАЭС проинформировала специалистов агентства, что неподалеку зафиксирована угроза со стороны беспилотника. Из-за этого было принято решение отложить запланированные работы на площадке станции, а работникам был объявлен приказ оставаться в укрытии.
Эксперты МАГАТЭ также сообщают о почти ежедневных звуках взрывов и стрельбы на разном расстоянии от ЗАЭС, что, по словам Гросси, стало привычным фоном для работы даже на таком объекте критической важности. Он подчеркнул, что такая ситуация неприемлема с точки зрения ядерной безопасности и так не должно быть постоянно.
"То, что когда-то было практически невозможно представить — доказательства военных действий вблизи крупного ядерного объекта — стало почти повседневным явлением и обычной частью жизни на крупнейшей атомной электростанции Европы. С точки зрения ядерной безопасности, это явно нестабильная ситуация. МАГАТЭ остается преданным делать все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию во время этой трагической войны", — сказал генеральный директор Гросси.
Что известно о состоянии ЗАЭС под оккупацией России
В МАГАТЭ добавили, что несколько дней назад команда посетила хранилище низкоактивных твердых радиоактивных отходов ЗАЭС. Кроме того, осмотрели еще и другие установки на разветвленной промышленной площадке.
"На встречах в начале этой недели эксперты обсудили с ЗАЭС кадровую ситуацию на станции, а также различные мероприятия по техническому обслуживанию, включая некоторые системы безопасности", — говорится в сообщении.
Напомним, несколько дней назад министр энергетики Украины Герман Галущенко предположил, что Украина и США могут развивать совместные проекты по энергетике на ЗАЭС.
Зато Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что американского сотрудничества будет недостаточно и подчеркнул, что атомная станция не будет работать корректно, если там не будет украинских специалистов.
Также в МАГАТЭ сообщили о незначительных перебоях в работе АЭС по всей Украине.
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