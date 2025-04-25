МАГАТЭ сообщило о стрельбе возле ЗАЭС и приостановке работы

1-й энергоблок ЗАЭС. Фото архивное: УНИАН

Эксперты Международного агентства по атомной энергии, которые работают на Запорожской атомной электростанции, вынуждены были оставаться в административном здании из-за угрозы вблизи их офиса. Инцидент произошел утром — эксперты услышали выстрелы неподалеку от главного офиса.

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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По словам Гросси, администрация ЗАЭС проинформировала специалистов агентства, что неподалеку зафиксирована угроза со стороны беспилотника. Из-за этого было принято решение отложить запланированные работы на площадке станции, а работникам был объявлен приказ оставаться в укрытии.

Эксперты МАГАТЭ также сообщают о почти ежедневных звуках взрывов и стрельбы на разном расстоянии от ЗАЭС, что, по словам Гросси, стало привычным фоном для работы даже на таком объекте критической важности. Он подчеркнул, что такая ситуация неприемлема с точки зрения ядерной безопасности и так не должно быть постоянно.

"То, что когда-то было практически невозможно представить — доказательства военных действий вблизи крупного ядерного объекта — стало почти повседневным явлением и обычной частью жизни на крупнейшей атомной электростанции Европы. С точки зрения ядерной безопасности, это явно нестабильная ситуация. МАГАТЭ остается преданным делать все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию во время этой трагической войны", — сказал генеральный директор Гросси.

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В МАГАТЭ добавили, что несколько дней назад команда посетила хранилище низкоактивных твердых радиоактивных отходов ЗАЭС. Кроме того, осмотрели еще и другие установки на разветвленной промышленной площадке.

"На встречах в начале этой недели эксперты обсудили с ЗАЭС кадровую ситуацию на станции, а также различные мероприятия по техническому обслуживанию, включая некоторые системы безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад министр энергетики Украины Герман Галущенко предположил, что Украина и США могут развивать совместные проекты по энергетике на ЗАЭС.

Зато Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что американского сотрудничества будет недостаточно и подчеркнул, что атомная станция не будет работать корректно, если там не будет украинских специалистов.

Также в МАГАТЭ сообщили о незначительных перебоях в работе АЭС по всей Украине.