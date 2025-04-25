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МАГАТЕ повідомило про стрілянину біля офісу на ЗАЕС

25 квітня 2025 11:32
Анастасія Постоєнко - Редактор
МАГАТЕ повідомило про стрілянину біля ЗАЕС і призупинення роботи
1-й енергоблок ЗАЕС. Фото архівне: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які працюють на Запорізькій атомній електростанції, змушені були залишатися в адміністративній будівлі через загрозу поблизу їхнього офісу. Інцидент стався вранці — експерти почули постріли неподалік головного офісу.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі

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За словами Гроссі, адміністрація ЗАЕС поінформувала фахівців агентства, що неподалік зафіксовано загрозу з боку безпілотника. Через це було прийнято рішення відкласти заплановані роботи на майданчику станції, а працівникам було оголошено наказ залишатися в укритті.

Експерти МАГАТЕ також повідомляють про майже щоденні звуки вибухів і стрілянини на різній відстані від ЗАЕС, що, за словами Гроссі, стало звичним тлом для роботи навіть на такому об’єкті критичної важливості. Він наголосив, що така ситуація є неприйнятною з погляду ядерної безпеки і так не має бути постійно.

"Те, що колись було практично неможливо уявити — докази військових дій поблизу великого ядерного об'єкта — стало майже повсякденним явищем і звичайною частиною життя на найбільшій атомній електростанції Європи. З думки ядерної безпеки, це явно нестабільна ситуація. МАГАТЕ залишається відданим робити все можливе, щоб запобігти ядерній аварії під час цієї трагічної війни", — сказав генеральний директор Гроссі.

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У МАГАТЕ додали, що кілька днів тому команда відвідала сховище низькоактивних твердих радіоактивних відходів ЗАЕС. Крім того, оглянули ще й інші установки на розгалуженому промисловому майданчику.

"На зустрічах на початку цього тижня експерти обговорили з ЗАЕС кадрову ситуацію на станції, а також різноманітні заходи з технічного обслуговування, включно з деякими системами безпеки", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, кілька днів тому міністр енергетики України Герман Галущенко припустив, що Україна та США можуть розвивати спільні проєкти з енергетики на ЗАЕС.

Натомість Президент України Володимир Зеленський зауважив, що американського співробітництва буде недостатньо і наголосив, що атомна станція не буде працювати коректно, якщо там не буде українських спеціалістів. 

Також в МАГАТЕ повідомили про незначні перебої в роботі АЕС по всій Україні. 

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