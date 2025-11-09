МАГАТЭ сообщило о рисках для ядерной безопасности в Украине

МАГАТЭ предупреждает о серьезных рисках для АЭС в Украине
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что ядерная безопасность в Украине остается чрезвычайно нестабильной из-за последней ракетной атаки РФ. После удара по критической подстанции Хмельницкая и Ровенская АЭС были вынуждены снизить производство электроэнергии.
Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ, опубликованном в соцсети X.
МАГАТЭ о нестабильной ядерной безопасности в Украине
Итак, в МАГАТЭ заявили, что ядерная безопасность и защита в Украине остаются крайне нестабильными во время полномасштабной войны.
"Две АЭС — Хмельницкая и Ровенская — были вынуждены уменьшить производство электроэнергии после ночной атаки на электроподстанцию, которая имеет критическое значение для ядерной безопасности", — отметили в МАГАТЭ.
А также добавили, что генеральный директор Рафаэль Гросси в очередной раз подчеркивает необходимость сдержанности для сохранения ядерной безопасности и избежания аварий с серьезными радиологическими последствиями.
Недавно в МАГАТЭ сообщили, что Запорожская атомная электростанция снова получила резервное электропитание.
Также мы сообщали, что Россия имеет коварный план по ЗАЭС.
Читайте Новини.LIVE!