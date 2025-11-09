Відео
Головна Новини дня МАГАТЕ попереджає про серйозні ризики для АЕС в Україні

МАГАТЕ попереджає про серйозні ризики для АЕС в Україні

Дата публікації: 9 листопада 2025 13:28
Оновлено: 13:54
МАГАТЕ повідомило про ризики для ядерної безпеки в Україні
Хмельницька АЕС. Ілюстративне фото: Wikipedia Commons/Інженер 76

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що ядерна безпека в Україні залишається надзвичайно нестабільною через останню ракетну атаку РФ. Після удару по критичній підстанції Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені знизити виробництво електроенергії.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ, опублікованій у соцмережі X.

Читайте також:

МАГАТЕ про нестабільну ядерну безпеку в Україні

Отже, в МАГАТЕ заявили, що ядерна безпека та захист в Україні залишаються вкрай нестабільними під час повномасштабної війни.

"Дві АЕС — Хмельницька та Рівненська — були змушені зменшити виробництво електроенергії після нічної атаки на електропідстанцію, яка має критичне значення для ядерної безпеки", — зазначили в МАГАТЕ.

А також додали, що генеральний директор Рафаель Гроссі вкотре наголошує на необхідності стриманості для збереження ядерної безпеки та уникнення аварій із серйозними радіологічними наслідками.

МАГАТЕ
Скриншот повідомлення МАГАТЕ/X

Нещодавно в МАГАТЕ повідомили, що Запорізька атомна електростанція знову отримала резервне електроживлення.

Також ми повідомляли, що Росія має підступний план щодо ЗАЕС.

АЕС МАГАТЕ Атомна електростанція війна в Україні ядерна небезпека
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
