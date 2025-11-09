МАГАТЕ повідомило про ризики для ядерної безпеки в Україні

Хмельницька АЕС. Ілюстративне фото: Wikipedia Commons/Інженер 76

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що ядерна безпека в Україні залишається надзвичайно нестабільною через останню ракетну атаку РФ. Після удару по критичній підстанції Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені знизити виробництво електроенергії.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ, опублікованій у соцмережі X.

МАГАТЕ про нестабільну ядерну безпеку в Україні

Отже, в МАГАТЕ заявили, що ядерна безпека та захист в Україні залишаються вкрай нестабільними під час повномасштабної війни.

"Дві АЕС — Хмельницька та Рівненська — були змушені зменшити виробництво електроенергії після нічної атаки на електропідстанцію, яка має критичне значення для ядерної безпеки", — зазначили в МАГАТЕ.

А також додали, що генеральний директор Рафаель Гроссі вкотре наголошує на необхідності стриманості для збереження ядерної безпеки та уникнення аварій із серйозними радіологічними наслідками.

Скриншот повідомлення МАГАТЕ/X

