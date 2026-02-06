Встреча Лубинца с российским омбудсменом — о чем договорились

Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Омбудсмен Дмитрий Лубинец 5 февраля встретился с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Это произошло в день обмена военнопленными.

Встреча Лубинца с российским омбудсменом

Лубинец рассказал, что во время встречи с Москальковой они обсудили вопросы возвращения гражданских лиц и обменялись письмами от военнопленных для их родственников.

Кроме того, стороны договорились продолжать доставку посылок, чтобы смогли получить абсолютно все военнопленные как на территории Украины, так и в Россию. Также они продолжат работу по верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

"Также обсудили много других технических вопросов, в том числе связанных с обменными процессами. Работаем, чтобы вернуть всех украинцев домой", — отметил омбудсмен.

Напомним, 5 февраля домой вернулись 157 украинцев, которые были в российском плену. Большинство из них были в неволе еще с 2022 года.

Это был первый обмен пленными в 2026 году и за последние пять месяцев. По словам Буданова, операция была длительной и напряженной, однако завершилась достойным результатом.

В то же время Лубинец отметил, что этот обмен был особенным. В Украину вернули 18 защитников, которых враг осудил на длительные сроки заключения.