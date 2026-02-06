Зустріч Лубінця з російською омбудсменкою — про що домовилися

Тетяна Москалькова та Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Омбудсмен Дмитро Лубінець 5 лютого зустрівся із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Це сталося у день обміну військовополоненими.

Зустріч Лубінця з російською омбудсменкою

Лубінець розповів, що під час зустрічі з Москальковою вони обговорили питання повернення цивільних осіб та обмінялися листами від військовополонених для їхніх родичів.

Крім того, сторони домовилися продовжувати доставку посилок, щоб змогли отримати абсолютно всі військовополонені як на території України, так і в Росію. Також вони продовжать роботу щодо верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

"Також обговорили багато інших технічних питань, у тому числі пов'язаних з обмінними процесами. Працюємо, аби повернути всіх українців додому", — зазначив омбудсмен.

Нагадаємо, 5 лютого додому повернулися 157 українців, які були в російському полоні. Більшість з них були в неволі ще з 2022 року.

Це був перший обмін полоненими у 2026 році і за останні п'ять місяців. За словами Буданова, операція була тривалою та напруженою, проте завершилася гідним результатом.

Водночас Лубінець зазначив, що цей обмін був особливим. В Україну повернули 18 оборонців, яких ворог засудив на довготривалі терміни ув'язнення.