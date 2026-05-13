Лубинец раскритиковал решение правительства по переселенцам

Лубинец раскритиковал решение правительства по переселенцам

Дата публикации 13 мая 2026 13:39
Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Офис омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что часть правительственных документов по защите внутренне перемещенных лиц и пострадавших от российской агрессии недостаточно эффективна. По его словам, многие такие решения принимаются "ради документов", без четкого видения механизмов реализации и источников финансирования. Зато государство должно серьезно сформировать подход к поддержке переселенцев.

Об этом Лубинец заявил во время отчета в парламенте, передает Новини.LIVE.

Омбудсман призвал к системному подходу в поддержке переселенцев

"Очень часто правительственные документы пострадали от защиты прав внутренне перемещенных лиц, а также всех пострадавших от российской агрессии, начиная с 2014 года. По стратегии, на мой взгляд, очень часто правительственные документы, которые принимаются, это документы ради документов, без единого устойчивого видения, где привлекать финансирование, в каком объеме это надо финансирование и как его направлять максимально эффективно", — сказал Лубинец.

Омбудсман подчеркнул, что государство должно формировать комплексный подход к поддержке переселенцев и всех граждан, пострадавших от войны, начиная с 2014 года.

Отдельно он поблагодарил за сотрудничество международные финансовые организации, общественные организации и представителей сообщества внутренне перемещенных лиц, а также народных депутатов, которые приобщаются к этой работе.

Как писали Новини.LIVE, Лубинец во время отчета также рассказал, что российские оккупанты изнасиловали четырехлетнего ребенка в Украине. В целом жертвами сексуальных преступлений РФ являются женщины, мужчины и дети. По его словам, такие военные преступления не имеют срока давности.

Также Лубинец сообщил о незаконных действиях ТЦК. По его словам, количество жалоб на нарушение прав человека увеличилось в 333 раза. Он получил более 6 тысяч обращений.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
