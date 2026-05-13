Лубінець розкритикував рішення уряду щодо переселенців

Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: Офіс омбудсмана

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що частина урядових документів щодо захисту внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від російської агресії є недостатньо ефективною. За його словами, багато таких рішень ухвалюються "заради документів", без чіткого бачення механізмів реалізації та джерел фінансування. Натомість держава має серйозно сформувати підхід до підтримки переселенців.

Про це Лубінець заявив під час звіту в парламенті, передає Новини.LIVE.

Омбудсман закликав до системного підходу у підтримці переселенців

"Дуже часто урядові документи постраждали від захисту прав внутрішньопереміщених осіб, а також всіх постраждалих від російської агресії, починаючи з 2014 року. Щодо стратегії, на мій погляд, дуже часто урядові документи, які приймаються, це документи заради документів, без єдиного сталого бачення, де залучати фінансування, в якому об'ємі це треба фінансування і як його спрямовувати максимально ефективно", — сказав Лубінець.

Омбудсман наголосив, що держава має формувати комплексний підхід до підтримки переселенців і всіх громадян, які постраждали від війни, починаючи з 2014 року.

Окремо він подякував за співпрацю міжнародним фінансовим організаціям, громадським організаціям та представникам спільноти внутрішньо переміщених осіб, а також народним депутатам, які долучаються до цієї роботи.

Як писали Новини.LIVE, Лубінець під час звіту також розповів, що російські окупанти зґвалтували чотирирічну дитину в Україні. Загалом жертвами сексуальних злочинів РФ є жінки, чоловіки та діти. За його словами, такі воєнні злочини не мають терміну давності.

Також Лубінець повідомив про незаконні дії ТЦК. За його словами, кількість скарг на порушення прав людини побільшала у 333 рази. Він отримав більше ніж 6 тисяч звернень.