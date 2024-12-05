Лубинец заявил, что Россию интересуют и другие государства кроме Украины

Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook/Дмитрий Лубинец

Украина платит огромную цену за свою свободу. Россия развязала циничную войну и интересуется и другими странами Европы.

Об этом заявил омбудсман Дмитрий Лубинец во время Десятой правозащитной конференции "Отвоевывая права человека — Сохраняя демократию" в четверг, 5 ноября.

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Число стран с диктаторскими режимами растет

По словам Дмитрия Лубинца, количество стран с диктаторскими режимами за последние 30 лет выросло. И эта тенденция продолжает расти.

"Миллионы людей живут в совершенно несвободных странах — Россия, Беларусь, Иран, Сирия, некоторые страны Дальнего Востока, Северная Корея. Россия, вкладывая миллиарды долларов в гонку вооружений, построила себе имидж государства, стремящегося доминировать", — заявил Лубинец.

Он добавил, что Москва уже десять лет подрывает демократические принципы. По словам омбудсмана, Россия нацелена не только на Украину.

"На карте Европы и Северной Америки невозможно найти страну, которая не интересовала бы Москву — Украина, Молдова, Грузия, Словакия, Румыния, Венгрия. И это только ближайшие соседи Украины", — сказал Лубинец.

Напомним, Дмитрий Лубинец сообщил, что более 16 тысяч гражданских украинцев находится в российском плену. Украина работает над их возвращением домой.

Омбудсман заявил, что Украина не победила проблему "бусификации" во время мобилизации граждан. Для решения этого вопроса была начата новая программа с организацией круглых столов в разных регионах.