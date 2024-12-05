Лубінець заявив, що Росію цікавлять й інші держави окрім України

Дмитро Лубинець. Фото: Facebook/Дмитро Лубинець

Україна платить величезну ціну за власну свободу. Росія розв'язала цинічну війну та цікавиться й іншими країнами Європи.

Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець під час Десятої правозахисної конференції "Відвойовуючи права людини — Зберігаючи демократію" у четвер, 5 листопада.

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Кількість країн з диктаторськими режимами росте

За словами Дмитра Лубінця, кількість країн з диктаторськими режимами за останні 30 років зросла. І ця тенденція продовжує зростати.

"Мільйони людей живуть в абсолютно невільних країнах — Росія, Білорусь, Іран, Сирія, деякі країни Далекого Сходу, Північна Корея. Росія, вкладаючи мільярди доларів у гонку озброєнь, побудувала собі імідж держави, яка прагне домінування", — заявив Лубінець.

Він додав, що Москва вже 10 років підриває демократичні принципи. За словами омбудсмана, Росія націлена не тільки на Україну.

"На карті Європи та Північної Америки неможливо знайти країну, яка б не цікавила Москву — Україна, Молдова, Грузія, Словаччина, Румунія, Угорщина. І це тільки найближчі сусіди України", — сказав Лубінець.

Нагадаємо, Дмитро Лубінець повідомив, що понад 16 тисяч цивільних українців перебуває у російському полоні. Україна працює над їхнім поверненням додому.

Омбудсман заявив, що Україна не перемогла проблему "бусифікації" під час мобілізації громадян. Для розв'язання цього питання було розпочато нову програму з організацією круглих столів у різних регіонах.