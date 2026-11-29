Премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба, нападение на российский корвет. Фото: facebook.com/Abdulhamidaldbaiba, facebook.com/zelenskyy.official

Ливийские власти заявили об ухудшении отношений с Киевом после украинской операции в Бенгази. В Триполи считают, что действия украинских военных нарушают суверенитет страны и международное право.

Об этом сообщает МИД Ливии, передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему Ливия отозвала посла из Украины

В воскресенье, 29 ноября, в Министерстве иностранных дел Ливии состоялась встреча исполняющего обязанности главы ведомства Эль-Тахера Эль-Баура с послом страны в Украине Осамой Мохамедом Аль-Абедом Абуль Касимом.

Посла вызвали для консультаций после нападения Украины на российский корвет в городе Бенгази. Эль-Баур заявил, что Ливия не одобряет действия украинских военных.

По его словам, операция также влияет на безопасность и стабильность Ливии и может иметь негативные последствия для отношений между двумя странами.

Читайте также:

Как Украина отреагировала на обвинения после атаки в Бенгази

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил атаку с ливийским коллегой. Он пояснил, что украинские удары были направлены исключительно по российским военным объектам, а также выразил сожаление по поводу непреднамеренных последствий операции.

Ранее Новини.LIVE писали о взрыве на борту российского корвета "Меркурий" в порту Бенгази 21 ноября. По данным мониторинговых каналов, после атаки беспилотников корабль затонул. Судно сопровождало российские транспортные корабли с военными грузами в Ливию и другие страны Африки.

Также 23 ноября Владимир Зеленский сделал заявление относительно операции СБУ и Сил обороны вблизи Ливии. По словам президента, украинские морские дроны уничтожили корвет "Меркурий" вместе с боевым вертолетом Ка-27, а также поразили сухогруз MV ANGARA, на котором Россия перевозила оружие.