Премʼєр-міністр Лівії Абдельхамід Дбейба, атака на російський корвет. Фото: facebook.com/Abdulhamidaldbaiba, facebook.com/zelenskyy.official

Лівійська влада заявила про погіршення відносин із Києвом після української операції в Бенгазі. У Триполі вважають, що дії українських військових порушують суверенітет країни та міжнародне право.

Про це повідомляє МЗС Лівії, інформує Новини.LIVE.

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Чому Лівія викликала посла з України

У неділю, 29 листопада, у Міністерстві закордонних справ Лівії відбулася зустріч виконувача обов'язків глави відомства Ель-Тахера Ель-Баура з послом країни в Україні Осамою Мохамедом Аль-Абедом Абуль Касімом.

Посла викликали для консультацій після нападу України на російський корвет у місті Бенгазі. Ель-Баур заявив, що Лівія не приймає дій українських військових.

За його словами, операція також впливає на безпеку й стабільність Лівії та може мати негативні наслідки для відносин між двома країнами.

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Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив атаку з лівійським колегою. Він пояснив, що українські удари були спрямовані виключно по російських військових об'єктах, а також висловив жаль через ненавмисні наслідки операції.

Раніше Новини.LIVE писали про вибух на борту російського корвета "Меркурій" у порту Бенгазі 21 листопада. За даними моніторингових каналів, після атаки безпілотників корабель затонув. Судно супроводжувало російські транспортні кораблі з військовими вантажами до Лівії та інших країн Африки.

Також 23 листопада Володимир Зеленський зробив заяву щодо операції СБУ та Сил оборони поблизу Лівії. За словами президента, українські морські дрони знищили корвет "Меркурій" разом із бойовим вертольотом Ка-27, а також уразили суховантаж MV ANGARA, яким Росія перевозила зброю.