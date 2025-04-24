МИД Литвы раскритиковал возможное признание аннексии Крыма российским

Госсекретарь США Марко Рубио говорит министру иностранных дел Литвы Кестутису Будрису. Фото: REUTERS/Leah Millis

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис решительно выступил против любых попыток узаконить российские претензии на оккупированный Крым. Он сказал, что это не только подрывает международное право, но и может иметь катастрофические последствия для мирового порядка.

Об этом сообщает LRT.

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По словам дипломата, вопрос Крыма не может быть предметом переговоров, поскольку признание аннексии территорий создает опасный прецедент.

"Это посылает сигнал: если ты оккупировал территорию и удерживал ее несколько лет, то можешь претендовать на ее законное владение", — отметил Будрис.

Также Кястутис Будрис отметил, что на данный момент никаких конкретных договоренностей нет, а обсуждение этого вопроса в основном спекулятивное.

Отдельно Будрис прокомментировал предположение о возможной готовности президента США Дональда Трампа признать российскую аннексию Крыма. Он резко раскритиковал такие идеи, назвав их "выходящими за рамки международного права" и представляющими серьезную угрозу глобальной безопасности.

"Ставя под сомнение принципы международного права, мы открываем ад, из которого вылезут демоны, которых никто не сможет сдержать", — предупредил литовский министр.

Также он подчеркнул, что подобные шаги со стороны США могут подорвать их авторитет на международной арене и существенно снизить влияние в установлении глобальных правил.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за его позицию в нежелании признавать Крым российским.

В свою очередь Владимир Зеленский говорил, что разговоры о Крыме только мешают установить перемирие и вспомнил позицию США, когда в 2018 году там наотрез отказывались признавать Крым российским.