МИД Литвы раскритиковал возможное признание аннексии Крыма российским

Литва против компромиссов с Россией по признанию Крыма российским
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис решительно выступил против любых попыток узаконить российские претензии на оккупированный Крым. Он сказал, что это не только подрывает международное право, но и может иметь катастрофические последствия для мирового порядка.
Об этом сообщает LRT.
В Литве считают, что признание Крыма российским приведет к хаосу в мировом порядке
По словам дипломата, вопрос Крыма не может быть предметом переговоров, поскольку признание аннексии территорий создает опасный прецедент.
"Это посылает сигнал: если ты оккупировал территорию и удерживал ее несколько лет, то можешь претендовать на ее законное владение", — отметил Будрис.
Также Кястутис Будрис отметил, что на данный момент никаких конкретных договоренностей нет, а обсуждение этого вопроса в основном спекулятивное.
Отдельно Будрис прокомментировал предположение о возможной готовности президента США Дональда Трампа признать российскую аннексию Крыма. Он резко раскритиковал такие идеи, назвав их "выходящими за рамки международного права" и представляющими серьезную угрозу глобальной безопасности.
"Ставя под сомнение принципы международного права, мы открываем ад, из которого вылезут демоны, которых никто не сможет сдержать", — предупредил литовский министр.
Также он подчеркнул, что подобные шаги со стороны США могут подорвать их авторитет на международной арене и существенно снизить влияние в установлении глобальных правил.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за его позицию в нежелании признавать Крым российским.
В свою очередь Владимир Зеленский говорил, что разговоры о Крыме только мешают установить перемирие и вспомнил позицию США, когда в 2018 году там наотрез отказывались признавать Крым российским.
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