МЗС Литви розкритикувало можливе визнання анексії Криму російським

Держсекретар США Марко Рубіо говорить до міністра закордонних справ Литви Кестутіса Будріс. Фото: REUTERS/Leah Millis

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс рішуче виступив проти будь-яких спроб узаконити російські претензії на окупований Крим. Він сказав, що це не лише підриває міжнародне право, а й може мати катастрофічні наслідки для світового порядку.

Про це повідомляє LRT.

Реклама

Читайте також:

У Литві вважають, що визнання Криму російським призведе до хаосу в світовому порядку

За словами дипломата, питання Криму не може бути предметом переговорів, оскільки визнання анексії територій створює небезпечний прецедент.

"Це надсилає сигнал: якщо ти окупував територію й утримував її кілька років, то можеш претендувати на її законне володіння", — зазначив Будріс.

Також Кястутіс Будріс зауважив, що на цю мить жодних конкретних домовленостей немає, а обговорення цього питання здебільшого спекулятивне.

Окремо Будріс прокоментував припущення про можливу готовність президента США Дональда Трампа визнати російську анексію Криму. Він різко розкритикував такі ідеї, назвавши їх такими, що "виходять за межі міжнародного права" і становлять серйозну загрозу глобальній безпеці.

"Ставлячи під сумнів принципи міжнародного права, ми відкриваємо пекло, з якого повилазять демони, яких ніхто не зможе стримати", — попередив литовський міністр.

Також він підкреслив, що подібні кроки з боку США можуть підірвати їхній авторитет на міжнародній арені та суттєво знизити вплив у встановленні глобальних правил.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського за його позицію у небажанні визнавати Крим російським.

Своєю чергою Володимир Зеленський казав, що розмови про Крим лише заважають встановити перемир'я і пригадав позицію США, коли у 2018 році там навідріз відмовлялися визнавати Крим російським.