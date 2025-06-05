Минобороны Литвы и Люксембурга объяснили почему надо тратить больше на оборону

Литва и Люксембург объяснили, почему увеличат расходы на оборону
Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас призвала страны НАТО оценивать свои оборонные возможности не только с позиции экономики. Она просит учесть масштабы возможных последствий в случае нового наступления России.
Об этом сообщила корреспондент News.LIVE Галина Остаповец, которая находится на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Литва призывает союзников увеличить расходы на НАТО
Лауринас Кащюнас заявила, что угроза вторжения России не ограничивается только северо-восточным флангом Альянса, а может иметь сокрушительное влияние на все страны Европы.
"Я считаю, что мы все должны понять наши реальные возможности способности защищать территорию, экономику и людей - вот что важно. И я понимаю, что 5% для Литвы или Эстонии - это совсем другое, чем для Германии и Франции. Но если мы говорим о размере экономики, надо думать о масштабе последствий. Если Россия нарушит наши границы, то есть не только страны на северо-восточной границе пострадают. Это сильно ударит по всем экономикам. То, что сейчас переживают Германия и Франция будет цветочками по сравнению с тем, что может произойти", - отметила Кащюнас.
Литва увеличит помощь Украине на 15%
Между тем министр обороны Люксембурга Юрико Бакес сообщила, что ее страна в этом году увеличит военную помощь Украине на 15%. По ее словам, поддержка обороноспособности Украины остается ключевым приоритетом Люксембурга.
Напомним, в Финляндии заявили, что считают целесообразным повышение расходов на оборону и прокомментировали, какие риски существуют со стороны России.
Тем временем в Эстонии отреагировали на увеличение расходов на оборону на 5% и сравнили с показателями расходов Украины.
В Швеции также призвали союзников быть осмотрительными и указали на угрозу со стороны Кремля, мол, Россия стянет войска в страны НАТО после перемирия.
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