Міноборони Литви та Люксембургу пояснили чому треба витрачати більше на оборону

Міністерка оборони Люксембургу Юріко Беккес. Фото: скриншот

Міністерка оборони Литви Лаурінас Кащюнас закликала країни НАТО оцінювати свої оборонні можливості не лише з позиції економіки. Вона просить врахувати масштаби можливих наслідків у разі нового наступу Росії.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка перебуває на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

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Лаурінас Кащюнас заявила, що загроза вторгнення Росії не обмежується лише північно-східним флангом Альянсу, а може мати нищівний вплив на всі країни Європи.

"Я вважаю, що ми всі маємо зрозуміти наші реальні можливості здатності захищати територію, економіку та людей — ось що важливо. І я розумію, що 5% для Литви чи Естонії — це зовсім інше, ніж для Німеччини та Франції. Але якщо ми говоримо про розмір економіки, треба думати про масштаб наслідків. Якщо Росія порушить наші кордони, тобто не лише країни на північно-східному кордоні постраждають. Це сильно вдарить по всіх економіках. Те, що зараз переживають Німеччина та Франція буде квіточками порівняно з тим, що може статися", — зауважила Кащюнас.

Литва збільшить допомогу Україну на 15%

Тим часом міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес повідомила, що її країна цьогоріч збільшить військову допомогу Україні на 15%. За її словами, підтримка обороноздатності України залишається ключовим пріоритетом Люксембургу.

Нагадаємо, у Фінляндії заявили, що вважають доцільним підвищення витрат на оборону і прокоментували, які ризики існують з боку Росії.

Тим часом в Естонії відреагували на збільшення витрат на оборону на 5% і порівняли з показниками витрат України.

У Швеції також закликали союзників бути обачними і вказали на загрозу з боку Кремля, мовляв, Росія стягне війська до країн НАТО після перемир'я.