Самолет ВВС США C-37B. Фото иллюстративное: af.mil

VIP-пассажирский самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки C-37B готовится к посадке в Москве. Вероятно, на борту находится дипломатическая делегация.

Об этом сообщает OSINTdefender в соцсети X в четверг, 13 февраля.

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Известно, что самолет C-37B вылетел с объединенной базы Эндрюс под Вашингтоном.

Данные о самолете. Фото: flightradar24.com

"VIP-пассажирский самолет ВВС США C-37B, который вылетел ранее сегодня с объединенной базы Эндрюс под Вашингтоном и, вероятно, перевозил дипломатическую делегацию, готовится к посадке в Москве", — говорится в сообщении.

Пост OSINTdefender. Фото: скриншот

В то же время росСМИ сообщают, что на борту находится россиянин Александр Винник, который возвращается в рамках обмена заключенными между США и РФ.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что после оккупации Крыма в 2014 году войны России против Украины якобы не было в период с 2016 по 2020 год.

Также Хегсет говорил, что по итогам переговоров Россия и Украина не получат того, чего хотят.