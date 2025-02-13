Самолет ВВС США готовится к посадке в Москве — что известно

Самолет с дипломатами США готовится к посадке в РФ, — СМИ
VIP-пассажирский самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки C-37B готовится к посадке в Москве. Вероятно, на борту находится дипломатическая делегация.
Об этом сообщает OSINTdefender в соцсети X в четверг, 13 февраля.
Самолет США готовится к посадке в России
Известно, что самолет C-37B вылетел с объединенной базы Эндрюс под Вашингтоном.
"VIP-пассажирский самолет ВВС США C-37B, который вылетел ранее сегодня с объединенной базы Эндрюс под Вашингтоном и, вероятно, перевозил дипломатическую делегацию, готовится к посадке в Москве", — говорится в сообщении.
В то же время росСМИ сообщают, что на борту находится россиянин Александр Винник, который возвращается в рамках обмена заключенными между США и РФ.
Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что после оккупации Крыма в 2014 году войны России против Украины якобы не было в период с 2016 по 2020 год.
Также Хегсет говорил, что по итогам переговоров Россия и Украина не получат того, чего хотят.
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