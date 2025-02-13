Літак ВПС США C-37B. Фото ілюстративне: af.mil

VIP-пасажирський літак Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки C-37B готується до посадки в Москві. Ймовірно, на борту перебуває дипломатична делегація.

Про це повідомляє OSINTdefender у соцмережі X у четвер, 13 лютого.

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Відомо, що літак C-37B вилетів з об'єднаної бази Ендрюс під Вашингтоном.

Дані про літак. Фото: flightradar24.com

"VIP-пасажирський літак ВПС США C-37B, який вилетів сьогодні з об'єднаної бази Ендрюс під Вашингтоном і, ймовірно, перевозив дипломатичну делегацію, готується до посадки в Москві", — йдеться у повідомленні.

Допис OSINTdefender. Фото: скриншот

Водночас росЗМІ повідомляють, що на борту перебуває росіянин Олександр Винник, який повертається в рамках обміну увʼязненими між США і РФ.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що після окупації Криму у 2014 році війни Росії проти України нібито не було в період з 2016 по 2020 рік.

Також Гегсет говорив, що за підсумками переговорів Росія та Україна не отримають того, чого хочуть.