Переговоры на Аляске - самолет Путина приземлился в Анкоридже

Российский диктатор Владимир Путин прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Самолет главы Кремля уже приземлился в Анкоридже на Аляске.
Об этом стало известно из данных сайта Flightradar24.
Путин прибыл на Аляску
Самолет с российским диктатором на борту уже приземлился в Анкорджи, где пройдут переговоры между ним и Трампом.
Начало саммита между Путиным и Трампом запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Ранее президент США озвучил свои ожидания от встречи с российским диктатором. Трамп надеется, что имеет достаточно влияния для того, чтобы склонить Путина к мирному соглашению.
Кроме того, американский лидер перед началом саммита сделал заявление о немедленном прекращении огня в Украине.
