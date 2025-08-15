Переговоры на Аляске - самолет Путина приземлился в Анкоридже

Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Самолет главы Кремля уже приземлился в Анкоридже на Аляске.

Об этом стало известно из данных сайта Flightradar24.

Путин прибыл на Аляску

Самолет с российским диктатором на борту уже приземлился в Анкорджи, где пройдут переговоры между ним и Трампом.

Самолет Путина приземлился на Аляске. Фото: скриншот flightradar24.com

Начало саммита между Путиным и Трампом запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ранее президент США озвучил свои ожидания от встречи с российским диктатором. Трамп надеется, что имеет достаточно влияния для того, чтобы склонить Путина к мирному соглашению.

Кроме того, американский лидер перед началом саммита сделал заявление о немедленном прекращении огня в Украине.