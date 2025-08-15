Переговори на Алясці — літак Путіна приземлився в Анкориджі

Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін прибув на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Літак голови Кремля вже приземлився в Анкориджі на Алясці.

Про це стало відомо з даних сайту Flightradar24.

Путін прибув на Аляску

Літак із російським диктатором на борту вже приземлився в Анкорджі, де пройдуть переговори між ним та Трампом.

Літак Путіна приземлився на Алясці. Фото: скриншот flightradar24.com

Початок саміту між Путіним і Трампом запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше президент США озвучив свої очікування від зустрічі із російським диктатором. Трамп сподівається, що має достатньо впливу для того, щоб схилити Путіна до мирної угоди.

Крім того, американський лідер перед початком саміту зробив заяву щодо негайного припинення вогню в Україні.