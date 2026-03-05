Лидер Азербайджана Ильхам Алиев ответил на удар Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: Ilham Aliyev/Facebook

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Иран извиниться за атаку. В то же время он объявил о боевой готовности.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на местные СМИ.

Реклама

Читайте также:

Заявление лидера Азербайджана на фоне атаки Ирана

По информации азербайджанского издания Minval Politika, Алиев заявил, что иранская сторона должна предоставить объяснения Азербайджану и извиниться за атаку.

Лидер страны подчеркнул, что Азербайджан не смирится с этим "необоснованным террористическим актом" со стороны Ирана.

В то же время Алиев напомнил, что это не впервые Иран осуществляет террористические акты против Азербайджана.

Кроме того, он подчеркнул, что страна не принимает и не будет участвовать в операциях против Ирана.

"Иранские официальные лица должны предоставить азербайджанской стороне объяснения, принести извинения, а виновные в этом теракте — должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Мы не смиримся с этим необоснованным террористическим актом и агрессией против Азербайджана. Вооруженным силам поручено подготовить и осуществить соответствующие меры", — сказал президент.

В то же время он проинформировал, что Вооруженные силы Азербайджана — Министерство обороны, Государственная пограничная служба, все другие силы специального назначения приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции.

Что говорит Иран после атаки на Азербайджан

Иран отрицает, что атаковал аэропорт в Азербайджане. Следовательно, заместитель главы МИД Ирана Гарибабади опроверг любую причастность Тегерана к инциденту с дронами в районе международного аэропорта в Нахичевани в Азербайджане. Он подчеркнул, что необходимо расследование.

Также Гарибабади заверил, что Иран не осуществляет ударов по соседним странам.

"Целями для ударов могут стать только те государства, которые предоставляют свою территорию для размещения военных баз противников Ирана", — отметил представитель МИД Ирана.

Реакция МИД Украины на удар Ирана по Азербайджану

В Министерстве иностранных дел Украины осудили удар Ирана по Азербайджану. В ведомстве отметили, что этот удар стал продолжением безрассудных атак на страны Ближнего Востока и Европы.

Глава дипломатического ведомства Андрей Сибига отметил, что никогда не существовало никаких оснований иранским террористам наносить вред Азербайджану, Украине — поставляя свои дроны России, — или другим странам, где они вызвали хаос, убийства и дестабилизацию.

"Нападение Ирана на Азербайджан в очередной раз демонстрирует, что режим в Тегеране является глобальной, а не только региональной угрозой. И речь идет не только об Иране, но и о его террористических сообщниках, в частности России.

Все международные усилия должны быть консолидированы, чтобы нейтрализовать угрозы, которые представляет иранский режим, дать шанс на нормальную жизнь иранскому народу и восстановить безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и за его пределами", — подытожил Сибига.

Скриншот сообщения МИД Украины/Facebook

Напомним, что 5 марта Иран беспилотниками атаковал Азербайджан, в результате чего есть раненые среди гражданских. Один из иранских дронов попал в здание терминала аэропорта Нахичеваня. Другой беспилотник упал вблизи школьного здания в селе Шекерабад.

В среду, 4 марта, Иран запустил баллистическую ракету в направлении Турции. Силы противовоздушной обороны НАТО уничтожили ее.

Также 4 марта Иран в очередной раз атаковал Дубай. Вблизи порта нашли обломки российского беспилотника "Герань-2".