Президент Азербайджану Ільхам Алієв відреагував на атаку Ірану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: Ilham Aliyev/Facebook

Президент Азербайджану Ільхам Алієв відреагував на обстріл країни з боку Ірану. Він назвав іранську атаку "терористичним актом" та закликав Іран перепросити за скоєне.

Про це інформує місцеві ЗМІ.

Заява лідера Азербайджану на тлі атаки Ірану

За інформацією азербайджанського видання Minval Politika, Алієв заявив, що іранська сторона повинна надати пояснення Азербайджану і вибачитися за атаку.

Лідер країни наголосив, що Азербайджан не змириться із цим "необґрунтованим терористичним актом" з боку Ірану.

Водночас Алієв нагадав, що це не вперше Іран здійснює терористичні акти проти Азербайджану.

Крім того, він наголосив, що країна не бере і не братиме участі в операціях проти Ірану.

"Іранські офіційні особи повинні надати азербайджанській стороні пояснення, принести вибачення, а винні в цьому теракті — мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Ми не змиримося з цим необґрунтованим терористичним актом і агресією проти Азербайджану. Збройним силам доручено підготувати й здійснити відповідні заходи", — сказав президент.

Водночас він поінформував, що Збройні сили Азербайджану — Міністерство оборони, Державна прикордонна служба, всі інші сили спеціального призначення приведені в стан мобілізації номер один і повинні бути готові до проведення будь-якої операції.

Що каже Іран після атаки на Азербайджан

Іран заперечує, що атакував аеропорт в Азербайджані. Відтак, заступник очільника МЗС Ірану Гарібабаді спростував будь-яку причетність Тегерана до інциденту з дронами в районі міжнародного аеропорту в Нахічевані в Азербайджані. Він наголосив, що необхідне розслідування.

Також Гарібабаді запевнив, що Іран не здійснює ударів по сусідніх країнах.

"Цілями для ударів можуть стати лише ті держави, які надають свою територію для розміщення військових баз супротивників Ірану", — зазначив представник МЗС Ірану.

Реакція МЗС України на удар Ірану по Азербайджану

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар Ірану по Азербайджану. У відомстві зазначили, що цей удар став продовженням безрозсудних атак на країни Близького Сходу та Європи.

Глава дипломатичного відомства Андрій Сибіга наголосив, що ніколи не існувало жодних підстав іранським терористам завдавати шкоди Азербайджану, Україні — постачаючи свої дрони Росії, — чи іншим країнам, де вони спричинили хаос, убивства та дестабілізацію.

"Напад Ірану на Азербайджан вкотре демонструє, що режим у Тегерані є глобальною, а не лише регіональною загрозою. І йдеться не лише про Іран, а й про його терористичних спільників, зокрема Росію.

Усі міжнародні зусилля мають бути консолідовані, щоб нейтралізувати загрози, які становить іранський режим, дати шанс на нормальне життя іранському народові та відновити безпеку й стабільність на Близькому Сході та за його межами", — підсумував Сибіга.

Скриншот повідомлення МЗС України/Facebook

Нагадаємо, що 5 березня Іран безпілотниками атакував Азербайджан, внаслідок чого є поранені серед цивільних. Один з іранських дронів влучив у будівлю термінала аеропорту Нахічеваня. Інший безпілотник упав поблизу шкільної будівлі в селі Шекерабад.

У середу, 4 березня, Іран запустив балістичну ракету у напрямку Туреччини. Сили протиповітряної оборони НАТО знищили її.

Також 4 березня Іран вчергове атакував Дубай. Поблизу порту знайшли уламки російського безпілотника "Герань-2".