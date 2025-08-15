Лавров в свитере с надписью "СССР" прибыл на переговоры на Аляску

Сергей Лавров. Фото: Today.ua

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже, где должны пройти переговоры между президентами США и России, в свитере с надписью, похожей на "СССР". Такой выбор одежды вызвал оживленное обсуждение в СМИ, ведь выглядел как демонстративное напоминание о советском прошлом.

Соответствующее видео опубликовали РосСМИ.

Лавров появился на Аляске в советском стиле

Глава российского МИД вышел из автомобиля и направился в отель, где остановится во время визита. Под черной безрукавкой можно было заметить часть большой надписи, напоминающей "СССР". Журналисты сразу обратили внимание на этот элемент гардероба, который контрастировал с официальным характером мероприятия.

По данным росСМИ, Лавров в разговоре с их корреспондентом вспомнил, что уже бывал на Аляске раньше. При этом, на вопрос о том, нравится ли ему город, он отказался отвечать, проигнорировав комментарий.

Похожие свитера производит российский бренд SelSovet, основанный в 2017 году в Челябинске. На официальном сайте производителя указано, что модель, подобная той, которую надел Лавров, стоит 10 990 рублей.

Очевидно, такой внешний вид является определенным политическим сигналом, благодаря которому Кремль на символическом уровне демонстрирует свои амбиции.

Напомним, что Трамп в пятницу встретится с Путиным на Аляске, чтобы обсудить возможность прекращения боевых действий в Украине, однако полное урегулирование войны, по словам Рубио, потребует больше времени и сложных переговоров.

Ранее мы также информировали, что посол Европейского Союза в Украине Матернова призвала США и Трампа накануне его встречи с Путиным, подчеркнув, что Украина стремится к миру, но не любой ценой.