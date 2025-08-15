Лавров у светрі з написом "СРСР" прибув на переговори на Аляску

Сергєй Лавров. Фото: Today.ua

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров прибув до готелю в Анкориджі на Алясці, де мають пройти переговори між президентами США та Росії, у светрі з написом, схожим на "СРСР". Такий вибір одягу викликав жваве обговорення у ЗМІ, адже виглядав як демонстративне нагадування про радянське минуле.

Відповідне відео опублікували РосЗМІ.

Лавров з’явився на Алясці у радянському стилі

Очільник російського МЗС вийшов з автомобіля та попрямував до готелю, де зупиниться під час візиту. Під чорною безрукавкою можна було помітити частину великого напису, що нагадував "СРСР". Журналісти одразу звернули увагу на цей елемент гардероба, який контрастував з офіційним характером заходу.

За даними росЗМІ, Лавров у розмові з їхнім кореспондентом згадав, що вже бував на Алясці раніше. При цьому, на запитання про те, чи подобається йому місто, він відмовився відповідати, проігнорувавши коментар.

Схожі светри виготовляє російський бренд SelSovet, заснований у 2017 році в Челябінську. На офіційному сайті виробника зазначено, що модель, подібна до тієї, яку одягнув Лавров, коштує 10 990 рублів.

Вочевидь, такий зовнішній вигляд є певним політичним сигналом, завдяки якому Кремль на символічному рівні демонструє свої амбіції.

Пропагандистів РФ на саміті в Анкориджі розмістили на стадіоні

Російських пропагандистів, які прибули на саміт Трампа та Путіна в Анкориджі, поселили у тимчасовому житлі прямо на території стадіону Alaska Airlines Center. Замість традиційних номерів або окремих кімнат організатори облаштували велику спортивну залу, розділивши її на невеликі секції за допомогою шторок. У кожній із таких імпровізованих "кімнат" стояло лише по дві розкладачки, які, за словами пропагандиста Андрія Колеснікова, нагадували медичні ноші.

Раніше це приміщення використовувалося як антиковідний госпіталь, а тепер його знову переобладнали у пункт тимчасового розміщення. Деякі російські учасники делегації негативно оцінили таку "гостинність" та умови проживання.

Одномісний номер. Фото: РосЗМІ

"Це щось від Червоного Хреста — і ось так у кожного подушечка, рушничок, ось такі ось загородки", — обурився пропагандист Гліб Іванов.

На саміт на Алясці завітали дикі звірі

На Алясці помітили лося та ведмедя біля бази Ельмендорф-Річардсон, де найближчим часом відбудеться зустріч Трампа та Путіна. Ця військова база — найбільша в регіоні та в минулому мала статус стратегічно важливої для оборони США під час Холодної війни.

Об’єкт розташований лише за кілька кілометрів від міста Анкоридж і фактично є його важливою частиною. На території бази проживає понад 32 тисячі людей, що становить приблизно 10% від усього населення міста. Попри те, що Аляска географічно близька до Росії, Путін стане першим російським лідером, який відвідає Анкоридж та базу Ельмендорф-Річардсон.

Нагадаємо, що Трамп у п’ятницю зустрінеться з Путіним на Алясці, щоб обговорити можливість припинення бойових дій в Україні, однак повне врегулювання війни, за словами Рубіо, вимагатиме більше часу та складних переговорів.

Раніше ми також інформували, що посол Європейського Союзу в Україні Матернова закликала США та Трампа напередодні його зустрічі з Путіним, наголосивши, що Україна прагне миру, але не за будь-яку ціну.