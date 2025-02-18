Сергей Лавров сообщил о "результатах" переговоров между Россией и США

Сергей Лавров. Фото: росСМИ

В Саудовской Аравии завершились переговоры между представителями Российской Федерации и Соединенных Штатов. Российская сторона надеется на улучшение дипломатических отношений с американской стороной.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 18 февраля.

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Переговоры США и России

По словам Лаврова, США заявили, что впервые слышат о трехэтапном плане завершения войны в Украине. Также американская сторона и РФ фактически договорились, что нужно решить раз и навсегда проблему функционирования дипмиссий. В ближайшее время обе страны взаимно назначат послов.

Также отмечается, что российские банковские карты снова будут работать по всему миру, если будет достигнут мир в Украине.

Кроме того, Россия и США договорились в ближайшее время назначить переговорщиков и сформировать процесс по урегулированию войны в Украине.

Российская сторона в очередной раз подчеркнула, что для нее неприемлемо вступление Украины в НАТО или появление на территории Украины военных под флагом НАТО, ЕС или национальным.

Лавров также заявил, что обе стороны выразили заинтересованность в том, чтобы начать консультации по геополитическим проблемам и снять преграды для экономического сотрудничества.

Кроме того, глава МИД государства-агрессора заявил, что атаки Украины на энергообъекты в Краснодарском крае являются ударом по энергетике Казахстана. По его словам, США пытались установить мораторий на атаки по энергетическим объектам.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко отреагировал на разговор госсекретаря Марка Рубио и Лаврова.

Также 12 февраля президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с российским лидером Владимиром Путиным.