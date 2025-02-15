Розмова Рубіо з Лавровим — Подоляк прокоментував контакт США та РФ

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Росія не зацікавлена в реальних переговорах і прагне лише формального процесу, щоб виграти час для зміцнення своєї армії. Також Кремль висуватиме нові ультимативні вимоги та маніпулюватиме питанням санкцій.

Так в ефірі телемарафону "Єдині новини" радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на розмову між державним секретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

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Росія не готова до переговорів

За словами Подоляка, наразі Росія не зацікавлена в реальних переговорах і прагне лише формального процесу, щоб виграти час для зміцнення своєї армії, висування нових ультимативних вимог та маніпуляцій із санкціями.

"На сьогодні на столі переговорному нічого немає, про що можна було б поговорити. Росія не готова до переговорів, Росія не хоче переговорів, вона хоче формальний переговорний стіл, на якому вона отримає декілька речей. Перше — це оперативну паузу для того, щоб доапгрейдити свою армію. Друге — підвищення ультимативних вимог. І третє — спекуляція на темі санкцій", — сказав він.

Радник голови ОП додав, що зняття санкцій з Росії малоймовірне, оскільки це не вигідно ні Україні, ні США. Санкції дозволяють перерозподілити вплив на світових ринках, зокрема енергетичному, що приносить США додаткові економічні вигоди.

"Давайте дочекаємось офіційних релізів, щодо розмови пана Рубіо з суб'єктом Лавровим, після цього зможемо зробити певні висновки. Але я думаю так, дивіться, санкцій з Росії знімати ніхто не буде, тому що в цьому немає зацікавленості, в тому числі і в США. Тому що санкції, які накладені сьогодні на Росію, дозволяють перерозподілити впливи на певних глобальних ринках. Я зараз говорю вже не про політичні параметри, я говорю про економічно-фінансові параметри. Перерозподіл глобальних ринків, перш за все таких, як енергетика, він дозволяє США набагато більше отримати доходності з цих ринків. Я думаю, що навряд чи вони підуть на зняття санкцій, тому що вони отримують від цього перерозподілу більшу доходність, і ніхто із спонсорів відповідних партій, республіканських партій в даному випадку, точно цього не дозволить. Тому треба спокійніше до цього ставитись", — наголосив він.

Подоляк також висловив сумнів щодо доцільності переговорів із Росією на різних рівнях, зазначивши, що реальної мети для них наразі немає.

"Але, ще раз, я не зовсім впевнений, що з Російською Федерацією треба проводити подібні переговори на різних рівнях, тому що, ну, яка ціль? Якщо ціль обнулити свою репутацію, тоді можна йти по цьому шляху", — підсумував радник керівника ОП.

Нагадаємо, 15 лютого під час телефонної розмови державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров говорили не тільки про війну в Україні. Ініціювала телефонний дзвінок саме американська сторона.