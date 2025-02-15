Разговор Рубио с Лавровым — Подоляк прокомментировал контакт США и РФ

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Россия не заинтересована в реальных переговорах и стремится только к формальному процессу, чтобы выиграть время для укрепления своей армии. Также Кремль будет выдвигать новые ультимативные требования и манипулировать вопросом санкций.

Так, в эфире телемарафона "Єдині новини" советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на разговор между государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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Россия не готова к переговорам

По словам Подоляка, сейчас Россия не заинтересована в реальных переговорах и стремится только к формальному процессу, чтобы выиграть время для укрепления своей армии, выдвижения новых ультимативных требований и манипуляций с санкциями.

"На сегодня на столе переговорном ничего нет, о чем можно было бы поговорить. Россия не готова к переговорам, Россия не хочет переговоров, она хочет формальный переговорный стол, на котором она получит несколько вещей. Первое — это оперативную паузу для того, чтобы доапгрейдить свою армию. Второе — повышение ультимативных требований. И третье — спекуляция на теме санкций", — сказал он.

Советник главы ОП добавил, что снятие санкций с России маловероятно, поскольку это не выгодно ни Украине, ни США. Санкции позволяют перераспределить влияние на мировых рынках, в частности энергетическом, что приносит США дополнительные экономические выгоды.

"Давайте дождемся официальных релизов относительно разговора господина Рубио с субъектом Лавровым, после этого сможем сделать определенные выводы. Но я думаю так, смотрите, санкций с России снимать никто не будет, потому что в этом нет заинтересованности, в том числе и у США. Потому что санкции, которые наложены сегодня на Россию, позволяют перераспределить влияние на определенных глобальных рынках. Я сейчас говорю уже не о политических параметрах, я говорю об экономически-финансовых параметрах. Перераспределение глобальных рынков, прежде всего таких, как энергетика, позволяет США гораздо больше получить доходности с этих рынков. Я думаю, что вряд ли они пойдут на снятие санкций, потому что они получают от этого перераспределения большую доходность, и никто из спонсоров соответствующих партий, республиканских партий в данном случае, точно этого не позволит. Поэтому надо спокойнее к этому относиться", — подчеркнул он.

Подоляк также выразил сомнение в целесообразности переговоров с Россией на разных уровнях, отметив, что реальной цели для них пока нет.

"Но, еще раз, я не совсем уверен, что с Российской Федерацией надо проводить подобные переговоры на разных уровнях, потому что ну какая цель? Если цель — обнулить свою репутацию, тогда можно идти по этому пути", — подытожил советник руководителя ОП.

Напомним, 15 февраля во время телефонного разговора государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорили не только о войне в Украине. Инициировала телефонный звонок именно американская сторона.