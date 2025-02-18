Сергій Лавров повідомив про "результати" переговорів між Росією і США

Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

У Саудівській Аравії завершилися перемовини між представниками Російської Федерації і Сполучених Штатів. Російська сторона сподівається на покращення дипломатичних відносин з американською стороною.

Про це заявив міністр зовнішніх справ Росії Сергій Лавров у вівторок, 18 лютого.

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Переговори США і Росії

За ловами Лаврова, США заявили, що вперше чують про триетапний план завершення війни в Україні. Також американська сторона та РФ фактично домовилися, що потрібно вирішити раз і назавжди проблему функціонування дипмісій. Найближчим часом обидві країни взаємно призначать послів.

Також зазначається, що російські банківські картки знову працюватимуть по всьому світу, якщо буде досягнуто миру в Україні.

Крім того, Росія та США домовилися найближчим часом призначити переговорників і сформувати процес щодо врегулювання війни в Україні.

Російська сторона в черговий раз підкреслила, що для неї неприйнятний вступ України до НАТО або поява на території України військових під прапором НАТО, ЄС чи національним.

Лавров також заявив, що обидві сторони висловили зацікавленість у тому, щоб почати консультації з геополітичних проблем і зняти перепони для економічного співробітництва.

Окрім того, очільник МЗС держави-агресора заявив, що атаки України на енергооб'єкти у Краснодарському краї є ударом по енергетиці Казахстану. За його словами, США намагалися встановити мораторій на атаки по енергетичних об'єктах.

Раніше ми писали, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк різко відреагував на розмову держсекретаря Марка Рубіо та Лаврова.

Також 12 лютого президент США Дональд Трамп телефоном поговорив з російським лідером Володимиром Путіним.