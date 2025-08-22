Лавров: встреча Путина и Зеленского возможна только при условиях

Сергей Лавров. Фото: Слово и Дело

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским пока не запланирована. По его словам, саммит возможен только после согласования повестки дня, которой пока нет.

Об этом Сергей Лавров заявил в эфире NBC News.

Реклама

Читайте также:

Почему Кремль откладывает переговоры

Лавров в комментарии NBC News подчеркнул, что Россия готова проявить "гибкость" по ряду вопросов, которые поднимал Дональд Трамп. Однако он подчеркнул, что без утвержденной повестки дня встреча президентов не имеет смысла. В МИД РФ утверждают, что именно это блокирует возможность переговоров в ближайшее время.

"Есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая нечленство в НАТО и обсуждение территориальных вопросов, и Зеленский сказал "нет" всему. Он даже сказал "нет" отмене законодательства, запрещающего русский язык. Как мы можем встречаться с человеком, который выдает себя за лидера?" — заявил Лавров.

Российский министр также пожаловался на отказ Киева соглашаться на требования Москвы. По его словам, Украина не готова к обсуждению ключевых вопросов, которые Кремль считает обязательными для мирных договоренностей. Лавров добавил, что без уступок со стороны Киева переговорный процесс не сдвинется с места.

Напомним, что Зеленский отметил: он не понимает, почему Россия требует для себя гарантий безопасности, ведь именно она выступает агрессором. В то же время, по его словам, именно Украине нужны реальные гарантии, чтобы быть уверенной, что Москва не совершит новое нападение.

Ранее мы также информировали, что Зеленский подчеркнул: остановить агрессивные действия Владимира Путина способны только скоординированные дипломатические шаги США и их союзников.