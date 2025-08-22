Відео
Головна Новини дня Лавров озвучив умови для переговорів Путіна із Зеленським

Лавров озвучив умови для переговорів Путіна із Зеленським

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 16:16
Лавров: зустріч Путіна і Зеленського можлива лише за умов
Сергій Лавров. Фото: Слово і Діло

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським наразі не запланована. За його словами, саміт можливий лише після узгодження порядку денного, якого поки що немає.

Про це Сергій Лавров заявив у ефірі NBC News.

Лавров у коментарі NBC News підкреслив, що Росія готова проявити "гнучкість" щодо низки питань, які піднімав Дональд Трамп. Проте він наголосив, що без затвердженого порядку денного зустріч президентів не має сенсу. У МЗС РФ стверджують, що саме це блокує можливість переговорів найближчим часом.

"Є кілька принципів, які, на думку Вашингтона, мають бути прийняті, включаючи нечленство в НАТО та обговорення територіальних питань, і Зеленський сказав "ні" всьому. Він навіть сказав "ні" скасуванню законодавства, що забороняє російську мову. Як ми можемо зустрічатися з людиною, яка видає себе за лідера?" — заявив Лавров.

Російський міністр також поскаржився на відмову Києва погоджуватися на вимоги Москви. За його словами, Україна не готова до обговорення ключових питань, які Кремль вважає обов’язковими для мирних домовленостей. Лавров додав, що без поступок з боку Києва переговорний процес не зрушить з місця.

Нагадаємо, що Зеленський наголосив: він не розуміє, чому Росія вимагає для себе гарантій безпеки, адже саме вона виступає агресором. Водночас, за його словами, саме Україні потрібні реальні гарантії, аби бути впевненою, що Москва не здійснить новий напад.

Раніше ми також інформували, що Зеленський  підкреслив: зупинити агресивні дії Володимира Путіна здатні лише скоординовані дипломатичні кроки США та їхніх союзників. 

Володимир Зеленський володимир путін НАТО переговори Сергій Лавров
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
