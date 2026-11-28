Переговоры между Украиной, США и Россией. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам мира Джаред Кушнер назвал главу Кремля Владимира Путина гроссмейстером политики. Интервью американского посланника, опубликованное 25 ноября, вызвало возмущение среди украинских и европейских политиков. Они поставили под сомнение его беспристрастность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

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Почему в Украине призывают отстранить Кушнера от переговоров

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко призвал заменить американских представителей Джареда Кушнера и Стива Виткоффа. По мнению нардепа,их позиция представляет угрозу не только для Украины, но и для безопасности и национальных интересов США.

"Они смотрят на Украину даже не как бизнесмены, ищущие сделки с Россией, а глазами самого Путина", — заявил Мережко.

Наибольшее возмущение в Киеве вызвали слова Кушнера о том, что война в Украине фактически превратилась в опосредованную войну между Европой и Россией. Также спецпредставитель Трампа заявил, что Путин проявил сдержанность, не применив ядерное оружие.

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Галина Янченко подчеркнула, что такие высказывания искажают реальность и отрицают роль Украины как самостоятельного участника международной политики.

"Похоже, что в этом интервью Джаред Кушнер в определенной степени выступил в роли адвоката России", — отметила Янченко.

Как в Европе отреагировали на заявления Кушнера

Депутат немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер обвинил Вашингтон в одностороннем давлении на Украину. По его мнению, США при президентстве Трампа встали на сторону России.

Председатель комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн назвала слова Кушнера о косвенной войне "чистой кремлевской пропагандой".

Белый дом не ответил на запросы журналистов относительно критики Кушнера и Трампа. Министерства иностранных дел Польши, Эстонии, Латвии и Литвы также не предоставили комментариев на момент публикации материала.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что, по словам Кушнера, территориальный вопрос остается нерешенным на переговорах о прекращении войны в Украине. Он также утверждал, что Путин заинтересован в мире, но на выгодных для себя условиях.

Кроме того, мы сообщали о том, что Трамп заявил, что Путину сейчас "нелегко". Американский президент обратил внимание на значительные человеческие потери с обеих сторон и выразил убеждение, что война в конечном итоге закончится.