Переговори України, США та Росії. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань миру Джаред Кушнер назвав очільника Кремля Володимира Путіна гросмейстером політики. Інтерв'ю американського посланця, яке вийшло 25 листопада, викликало обурення серед українських та європейських політиків. Вони поставили під сумнів його неупередженість.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Politico.

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Чому в Україні закликають усунути Кушнера від переговорів

Голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко закликав замінити американських посланців Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа. На думку нардепа, їхня позиція становить загрозу не лише для України, а й для безпеки та національних інтересів США.

"Вони дивляться на Україну навіть не як бізнесмени, що шукають угоди з Росією, а очима самого Путіна", — заявив Мережко.

Найбільше обурення в Києві викликали слова Кушнера про те, що війна в Україні фактично перетворилася на опосередковану війну між Європою та Росією. Також спецпредставник Трампа заявив, що Путін проявив стриманість, не застосувавши ядерну зброю.

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Народна депутатка від партії "Слуга народу" Галина Янченко наголосила, що такі висловлювання спотворюють реальність і заперечують роль України як самостійного учасника міжнародної політики.

"Схоже, що в цьому інтерв'ю Джаред Кушнер певною мірою виступив як адвокат Росії", — зазначила Янченко.

Як у Європі відреагували на заяви Кушнера

Депутат німецького Бундестагу Родеріх Кізеветтер звинуватив Вашингтон в односторонньому тиску на Україну. На його думку, США за президентства Трампа стали на бік Росії.

Голова комітету Європарламенту з питань безпеки та оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн назвала слова Кушнера про опосередковану війну "чистою кремлівською пропагандою".

Білий дім не відповів на запити журналістів щодо критики Кушнера та Трампа. Міністерства закордонних справ Польщі, Естонії, Латвії та Литви також не надали коментарів на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що, за словами Кушнера, територіальне питання залишається невирішеним на переговорах щодо завершення війни в Україні. Він також стверджував, що Путін зацікавлений у мирі, але на вигідних для себе умовах.

Також ми інформували про те, що Трамп заявив, що Путіну зараз "нелегко". Американський президент звернув увагу на значні людські втрати з обох сторін та висловив переконання, що війна зрештою закінчиться.