Спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Фото: REUTERS/В'ячеслав Прокоф'єв

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив в переговорах щодо завершення війни в України досі залишається невирішеним територіальне питання. Такого висновку він і ще один спецпредставник голови Білого Дому Стів Віткофф дійшли після розмов із кремлівським диктатором Володимиром Путіним і російською делегацією.

Про це Кушнер заявив в інтерв'ю для подкасту MD MEETS генеральному директору Axel Springer Матіасу Депфнеру, передає Новини.LIVE.

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Глухий кут у переговорах

"Моя особиста думка — і це саме те, до чого ми зі Стівом (Віткоффом — Ред.) дійшли, провівши багато годин із президентом Путіним і поспілкувавшись із російською стороною, — полягає в тому, що наразі територіальне питання перебуває в певному глухому куті", — заявив Кушнер.

Він зазначив, що спочатку варто домовитися про післявоєнне врегулювання безпекової ситуації, а вже потім говорити про те, кому та які території належатимуть.

Вступ України до НАТО

На думку спецпредставника президента США, якби Україна вступила до НАТО ще у 2008 році, це могло б як запобігти війні, так і пришвидшити її початок. Озброєний конфлікт виник унаслідок тривалих непорозумінь, хибних рішень і прорахунків із боку політиків, а членство України в Альянсі залишається можливим.

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"Усе завжди можливо. Залишимо обом сторонам (Україні та НАТО, — Ред.) можливість знайти рішення", — сказав Кушнер.

Путін — "історична постать"

Кушнер заявив, що Путіна цікавить мир, але на вигідних умовах. За його словами, президент РФ запевнив американців, що не планує використовувати ядерну зброю.

"Президент Путін приходить на розмови дуже добре організованим. Можна схвалювати те, що він зробив, а можна засуджувати. Але він, безумовно, гросмейстер політики. Він історична постать", — зазначив спецпредставник Трампа.

Чого побоюються Україна та РФ

Спецпосланець США впевнений, що завершити війну домовленістю про довготривалий мир прагнуть і Україна, і РФ, але обидві держави побоюються, що після перемир'я на кордонах виникнуть нові загрози. Україні потрібні гарантії, які дозволять запобігти повторному російському вторгненню.

"Якщо ви Україна, ви не хочете завершити це так, щоб Росія знову накопичила війська на кордоні, напала на вас, а у вас не було належної оборони та гарантій, щоб цьому запобігти", — пояснив політик.

Інші заяви Кушнера

Відсутність єдиного представника Європи — проблема переговорів.

США на переговорах — посередники. На Зеленського та Україну вони не тиснуть.

Вашингтон продовжує надавати Києву розвідувальну інформацію.

Україна відіграватиме ключову роль в європейській безпеці. Від того, який статус вона матиме після війни, це не залежить.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський провів переговори із представниками США та Європи. До зустрічі долучилися спецпредставники Трампа Стів Віткофф, Джаред Кушнер та європейські радники з питань національної безпеки. Сторони обговорили, як діяти, щоб не допустити повторної російської агресії.



Також ми писали про коментар Зеленського щодо можливих гарантій безпеки для України за концепцією статті 5 НАТО. Голова держави заявив, що поки незрозуміло, як такі умови працюватимуть. Зокрема, невідомо, чи будуть на території України іноземні війська.