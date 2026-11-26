Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Фото: REUTERS/Вячеслав Прокофьев

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что во время переговоров о прекращении войны в Украине до сих пор остается нерешенным территориальный вопрос. К такому выводу он и еще один спецпредставитель главы Белого дома Стив Уиткофф пришли после бесед с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и российской делегацией.

Об этом Кушнер заявил в интервью для подкаста MD MEETS генеральному директору Axel Springer Матиасу Депфнеру сообщает Новини.LIVE.

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Тупик в переговорах

"Мое личное мнение — и это именно то, к чему мы со Стивом (Уиткоффом — Ред.) пришли, проведя много часов с президентом Путиным и пообщавшись с российской стороной, — заключается в том, что в настоящее время территориальный вопрос находится в некотором тупике", — заявил Кушнер.

Он отметил, что сначала следует договориться о послевоенном урегулировании ситуации с безопасностью, а уже потом говорить о том, кому и какие территории будут принадлежать.

Вступление Украины в НАТО

По мнению спецпредставителя президента США, если бы Украина вступила в НАТО еще в 2008 году, это могло бы как предотвратить войну, так и ускорить ее начало. Вооруженный конфликт возник в результате длительных недоразумений, ошибочных решений и просчетов со стороны политиков, а членство Украины в Альянсе остается возможным.

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"Все всегда возможно. Давайте оставим обеим сторонам (Украине и НАТО, — Ред.) возможность найти решение", — сказал Кушнер.

Путин — "историческая личность"

Кушнер заявил, что Путина интересует мир, но на выгодных условиях. По его словам, президент РФ заверил американцев, что не планирует применять ядерное оружие.

"Президент Путин приходит на переговоры очень хорошо подготовленным. Можно одобрять то, что он сделал, а можно осуждать. Но он, безусловно, гроссмейстер политики. Он — историческая личность", — отметил спецпредставитель Трампа.

Чего опасаются Украина и РФ

Спецпосланник США уверен, что завершить войну соглашением о долгосрочном мире стремятся и Украина, и РФ, но оба государства опасаются, что после перемирия на границах возникнут новые угрозы. Украине нужны гарантии, которые позволят предотвратить повторное российское вторжение.

"Если вы Украина, вы не хотите, чтобы Россия вновь сосредоточила войска на границе, напала на вас, а у вас не было надлежащей обороны и гарантий, чтобы этому предотвратить", — объяснил политик.

Другие заявления Кушнера

Отсутствие единого представителя Европы — проблема переговоров.

США на переговорах — посредники. На Зеленского и Украину они не оказывают давления.

Вашингтон продолжает предоставлять Киеву разведывательную информацию.

Украина будет играть ключевую роль в европейской безопасности. От того, какой статус она будет иметь после войны, это не зависит.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский провел переговоры с представителями США и Европы. К встрече присоединились спецпредставители Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и европейские советники по вопросам национальной безопасности. Стороны обсудили, как действовать, чтобы не допустить повторной российской агрессии.



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