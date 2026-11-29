Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Новини.LIVE, Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Россия смогла адаптироваться к финансовым санкциям Запада, в частности к ограничениям в системе SWIFT. Для международных расчетов российский бизнес использует китайские банки и финансовую инфраструктуру других стран. Среди них — Казахстан, Кыргызстан и Турция, которые стали хабами для обхода санкций.

Об этом в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" рассказал финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

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Как страны Центральной Азии помогают России обходить санкции

По словам экономиста, после введения западных ограничений российский бизнес переориентировался на китайские банки для проведения международных расчетов. В то же время Россия использует финансовую инфраструктуру стран Центральной Азии для обхода санкций.

Алексей Кущ отдельно отметил роль Казахстана и Кыргызстана в этих процессах:

"Центральная Азия выиграла от санкций в том плане, что стала огромным хабом по обходу санкций для России. Такие страны, как Казахстан и Кыргызстан, стали своеобразными хабами для России".

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Еще одним направлением для финансовых операций россиян стала Турция. По словам Куща, граждане РФ открывают счета и оформляют банковские карты в турецких банках. Это позволяет им оплачивать товары и услуги за рубежом, пользоваться международными маркетплейсами и осуществлять онлайн-платежи.

В то же время экономист подчеркнул, что Европа дала России время адаптироваться к санкционным ограничениям и перестроить финансовые механизмы.

Новини.LIVE сообщали, что 28 ноября 2026 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против 81 гражданина РФ и 67 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. В списки вошли производители боевых дронов, беспилотных авиационных систем и наземных роботизированных платформ, а также поставщики компонентов для российских военных предприятий. Украина также планирует добиваться синхронизации этих ограничений с санкциями международных партнеров.

Также мы писали, что 23 ноября Еврокомиссия представила проект 22-го пакета санкций против России, который предусматривает новые ограничения в финансовой сфере, энергетике и других отраслях. В частности, предлагается отключить около 60 российских банков от SWIFT, внести в санкционный список более 70 судов теневого флота и ограничить криптовалютные операции. Также пакет предусматривает запрет на въезд в ЕС участникам войны против Украины и недопуск российских спортсменов к соревнованиям под флагом РФ.