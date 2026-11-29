Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Новини.LIVE, Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Росія змогла адаптуватися до фінансових санкцій Заходу, зокрема обмежень у системі SWIFT. Для міжнародних розрахунків російський бізнес використовує китайські банки та фінансову інфраструктуру інших країн. Серед них — Казахстан, Киргизстан і Туреччина, які стали хабами для обходу санкцій.

Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" розповів фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

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Як країни Центральної Азії допомагають Росії обходити санкції

За словами економіста, після запровадження західних обмежень російський бізнес переорієнтувався на китайські банки для проведення міжнародних розрахунків. Водночас фінансову інфраструктуру країн Центральної Азії Росія використовує для обходу санкцій.

Олексій Кущ окремо відзначив роль Казахстану та Киргизстану в цих процесах:

"Центральна Азія піднялася на санкціях у тому плані, що вона стала величезним хабом з обходу санкцій для Росії. Такі країни, як Казахстан, Киргизстан, стали своєрідними хабами для Росії".

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Як росіяни використовують банки Туреччини

Ще одним напрямком для фінансових операцій росіян стала Туреччина. За словами Куща, громадяни РФ відкривають рахунки та оформлюють банківські картки в турецьких банках. Це дає їм змогу оплачувати товари й послуги за кордоном, користуватися міжнародними маркетплейсами та здійснювати онлайн-платежі.

Водночас економіст наголосив, що Європа дала Росії час адаптуватися до санкційних обмежень і перебудувати фінансові механізми.

Новини.LIVE інформували, що 28 листопада 2026 року Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 81 громадянина РФ та 67 російських компаній, пов’язаних із військово-промисловим комплексом. До списків увійшли виробники бойових дронів, безпілотних авіаційних систем і наземних роботизованих платформ, а також постачальники компонентів для російських військових підприємств. Україна також планує домагатися синхронізації цих обмежень із санкціями міжнародних партнерів.

Також ми писали, що 23 листопада Єврокомісія представила проєкт 22-го пакета санкцій проти Росії, який передбачає нові обмеження у фінансовій сфері, енергетиці та інших галузях. Зокрема, пропонують відключити близько 60 російських банків від SWIFT, внести до санкційного списку понад 70 суден тіньового флоту та обмежити криптовалютні операції. Також пакет передбачає заборону на в’їзд до ЄС учасникам війни проти України та недопуск російських спортсменів до змагань під прапором РФ.