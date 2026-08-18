Кулеба: Украине больше не нужны революции, нужно остановиться

Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

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Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нашей стране больше не нужны революции. По его словам, обновление политической системы необходимо, но не путем силового переворота.

Об этом бывший чиновник сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Почему Украине нужна перезагрузка системы, но не путем революции

Во время интервью Кулеба отметил, что ничто в этом мире не вечно, рано или поздно наступает момент, когда система начинает деградировать. Однако Украине нельзя допустить упадка политической системы, поэтому нужно искать пути обновления.

"Не потому, что Петр плохой, Вася плохой, Елена плохая. Просто система начинает деградировать, потому что она прошла свой пик, и начинается её упадок. А мы не можем себе позволить упадок политической системы. Ведь это как бы каркас нашего существования как государства и нашего сопротивления. Поэтому мы должны найти механизм обновления этой системы", — сказал бывший глава МИД.

Он отметил, что существует два механизма — это либо выборы, либо революция. Однако, по мнению Кулебы, который был участником двух революций (в 2004 и 2014 годах), эти революции были нужны, но сейчас нужно остановиться и направить энергию общества в конструктивное русло.

"Мы должны остановиться. Мы должны направить наш революционный ген в конструктивное русло. Соответственно, остаются выборы. Выбор очень прост. Либо мы перезагружаем институты, приводя их в соответствие с ожиданиями людей и вливая в систему новую энергию и новые идеи. Или мы продолжаем стагнацию. И эта стагнация напрямую влияет на нашу эффективность в войне", — резюмировал Кулеба.

Как сообщали Новини.LIVE, в этом же интервью Кулеба сказал, что завершение войны в Украине зависит от трех составляющих — воли к борьбе, внешней поддержки и финансирования. Если же один из этих элементов исчезнет для Украины или РФ, тогда ситуация может быстро измениться.

Также мы писали, что Кулеба недавно положительно оценил личные качества главы ОП Кирилла Буданова. Он отметил его стратегическое мышление и назвал эту черту критически важной для государства в условиях затянувшейся войны и сложной международной ситуации.