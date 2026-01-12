Видео
Україна
Видео

Кулеба объяснил, есть ли шанс остановить войну до конца года

Кулеба объяснил, есть ли шанс остановить войну до конца года

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 18:25
Кулеба оценил перспективы завершения войны в 2026 году
Дмитрий Кулеба. Фото: кадр из видео

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что шансов завершить войну в этом году нет. В то же время может быть прекращение огня.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Украинской правде".

Читайте также:

Завершение войны в Украине

Кулеба отметил, что следующее оживление переговоров по войне будет в конце февраля, однако до завершения еще далеко.

 

"Мы же видим, недавно эта история с дронами, вроде бы украинскими дронами, которые атакуют резиденцию Путина на Валдае. Ну, это же так будет работать режим прекращения огня", — говорит бывший глава МИД.

По его словам, огонь прекращается или войны останавливаются тогда, когда у всех появляется мотивация, которая может быть положительная или отрицательная.

"Положительная мотивация — я достиг в принципе того, что я хотел, мне этого пока достаточно, останавливаемся. Негативная мотивация — это давление партнеров, внутренние трудности, когда я уже не могу, мне надо сделать паузу, почистить перышки или сбросить давление партнера, который заставляет меня это делать", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, пока еще не достигнут уровень давления, который заставит российского диктатора Владимира Путина серьезно пересмотреть переговорную позицию.

"Там становится хуже по экономике, и это главный фактор. Но у них еще есть резерв — Китай. Поэтому я думаю, что сегодня интереса прекращать огонь, не выполнив задачу по Донецкой области, у Путина нет", — добавил он.

Напомним, недавно украинский лидер Владимир Зеленский встретился с Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили политические процессы.

Кроме того, глава государства отказался отвечать на вопрос, может ли Кулеба получить новую должность.

Дмитрий Кулеба война МИД Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
