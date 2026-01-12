Кулеба оценил перспективы завершения войны в 2026 году

Дмитрий Кулеба. Фото: кадр из видео

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что шансов завершить войну в этом году нет. В то же время может быть прекращение огня.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Украинской правде".

Завершение войны в Украине

Кулеба отметил, что следующее оживление переговоров по войне будет в конце февраля, однако до завершения еще далеко.

"Мы же видим, недавно эта история с дронами, вроде бы украинскими дронами, которые атакуют резиденцию Путина на Валдае. Ну, это же так будет работать режим прекращения огня", — говорит бывший глава МИД.

По его словам, огонь прекращается или войны останавливаются тогда, когда у всех появляется мотивация, которая может быть положительная или отрицательная.

"Положительная мотивация — я достиг в принципе того, что я хотел, мне этого пока достаточно, останавливаемся. Негативная мотивация — это давление партнеров, внутренние трудности, когда я уже не могу, мне надо сделать паузу, почистить перышки или сбросить давление партнера, который заставляет меня это делать", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, пока еще не достигнут уровень давления, который заставит российского диктатора Владимира Путина серьезно пересмотреть переговорную позицию.

"Там становится хуже по экономике, и это главный фактор. Но у них еще есть резерв — Китай. Поэтому я думаю, что сегодня интереса прекращать огонь, не выполнив задачу по Донецкой области, у Путина нет", — добавил он.

Напомним, недавно украинский лидер Владимир Зеленский встретился с Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили политические процессы.

Кроме того, глава государства отказался отвечать на вопрос, может ли Кулеба получить новую должность.