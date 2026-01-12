Кулеба оцінив перспективи завершення війни у 2026 році

Дмитро Кулеба. Фото: кадр з відео

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що шансів завершити війну цього року немає. Водночас може бути припинення вогню.

Про це Дмитро Кулеба сказав в інтервʼю "Українській правді".

Завершення війни в Україні

Кулеба зауважив, що наступне пожвавлення переговорів щодо війни буде наприкінці лютого, однак до завершення ще далеко.

"Ми ж бачимо, нещодавно ця історія з дронами, начебто українськими дронами, які атакують резиденцію Путіна на Валдаї. Ну, оце ж так буде працювати режим припинення вогню", — каже колишній очільник МЗС.

За його словами, вогонь припиняється або війни зупиняються тоді, коли у всіх зʼявляється мотивація, яка може бути позитивна або негативна.

"Позитивна мотивація — я досяг в принципі того, що я хотів, мені цього наразі достатньо, зупиняємося. Негативна мотивація — це тиск партнерів, внутрішні труднощі, коли я вже не можу, мені треба зробити паузу, почистити пірʼячко або скинути тиск партнера, який змушує мене це робити", — наголосив Кулеба.

За його словами, наразі ще не досягнутого рівня тиску, який змусить російського диктатора Володимир Путіна серйозно переглянути переговорну позицію.

"Там стає гірше по економіці, і це головний чинник. Але у них ще є резерв — Китай. Тому я думаю, що сьогодні інтересу припиняти вогонь, не виконавши задачу по Донецькій області, у Путіна немає", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно український лідер Володимир Зеленський зустрівся із Дмитром Кулебою. Сторони обговорили політичні процеси.

Крім того, глава держави відмовився відповідати на запитання, чи може Кулеба отримати нову посаду.