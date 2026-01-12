Відео
Головна Новини дня Кулеба пояснив, чи є шанс зупинити війну до кінця року

Кулеба пояснив, чи є шанс зупинити війну до кінця року

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 18:25
Кулеба оцінив перспективи завершення війни у 2026 році
Дмитро Кулеба. Фото: кадр з відео

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що шансів завершити війну цього року немає. Водночас може бути припинення вогню.

Про це Дмитро Кулеба сказав в інтервʼю "Українській правді".

Читайте також:

Завершення війни в Україні

Кулеба зауважив, що наступне пожвавлення переговорів щодо війни буде наприкінці лютого, однак до завершення ще далеко.

 

"Ми ж бачимо, нещодавно ця історія з дронами, начебто українськими дронами, які атакують резиденцію Путіна на Валдаї. Ну, оце ж так буде працювати режим припинення вогню", — каже колишній очільник МЗС.

За його словами, вогонь припиняється або війни зупиняються тоді, коли у всіх зʼявляється мотивація, яка може бути позитивна або негативна.

"Позитивна мотивація — я досяг в принципі того, що я хотів, мені цього наразі достатньо, зупиняємося. Негативна мотивація — це тиск партнерів, внутрішні труднощі, коли я вже не можу, мені треба зробити паузу, почистити пірʼячко або скинути тиск партнера, який змушує мене це робити", — наголосив Кулеба.

За його словами, наразі ще не досягнутого рівня тиску, який змусить російського диктатора Володимир Путіна серйозно переглянути переговорну позицію.

"Там стає гірше по економіці, і це головний чинник. Але у них ще є резерв — Китай. Тому я думаю, що сьогодні інтересу припиняти вогонь, не виконавши задачу по Донецькій області, у Путіна немає", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно український лідер Володимир Зеленський зустрівся із Дмитром Кулебою. Сторони обговорили політичні процеси.

Крім того, глава держави відмовився відповідати на запитання, чи може Кулеба отримати нову посаду.

Дмитро Кулеба війна МЗС Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
