Чи може Дмитро Кулеба отримати нову посаду

Президент України Володимир Зеленський відмовився чітко відповідати на запитання, чи може колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба отримати нову посаду. Відповідь була короткою.

Про це Зеленський розповів журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті Офісу президента у середу, 7 січня.

"Не скажу", – сказав глава держави.

