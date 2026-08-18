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Кулеба назвал три фактора, которые могут завершить войну

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 21:25
Кулеба объяснил, что должно произойти для завершения войны
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Пока не видно конца войны в Украине, поскольку ни одна из сторон не демонстрирует критического истощения ресурсов. Завершение войны зависит от трех основных факторов — воли к борьбе, внешней поддержки и финансирования. Если один из этих элементов исчезнет для Украины или России, ситуация может быстро измениться.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба назвал три фактора завершения войны

Кулеба пояснил, что сторона может утратить способность продолжать войну из-за истощения, прекращения поддержки союзников или нехватки средств.

"Войны всегда заканчиваются в результате, есть такая триада: воля, мир и деньги, говоря проще", — отметил экс-министр.

Он также обратил внимание на роль внешних факторов. По его словам, прекращение поддержки со стороны союзников или появление третьей стороны, которая существенно повлияет на баланс сил, может изменить ход войны. В то же время пока Кулеба не видит признаков того, что один из этих факторов в ближайшее время исчезнет для какой-либо из сторон. Поэтому, по его мнению, украинцам необходимо учитывать реальную ситуацию при планировании своей жизни.

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"На сегодняшний день конца войны не видно", — подчеркнул Кулеба.

В то же время экс-министр отметил, что не хочет выступать в роли "вестника апокалипсиса", однако считает важным говорить о ситуации без завышенных ожиданий.

Как сообщали Новини.LIVE, европейские страны столкнулись с дефицитом ракет-перехватчиков Patriot, которые необходимы Украине для усиления противовоздушной обороны перед возможными зимними атаками России. Украина рассчитывает получить сотни таких ракет, однако запасы и производственные возможности союзников пока ограничены.

Как сообщали Новини.LIVE, после саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля союзники подтвердили Украине военную помощь на сумму более 1,5 млрд евро. По завершении встречи также была проведена дополнительная сверка со штаб-квартирой Альянса по всем объявленным пакетам поддержки для Украины.

Дмитрий Кулеба помощь военным война в Украине поддержка
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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