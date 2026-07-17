Саммит НАТО — союзники одобрили помощь Украине в размере 1,5 млрд евро

Андрей Сибига. Фото: МИД

По итогам саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля союзники подтвердили предоставление Украине помощи на сумму свыше 1,5 млрд евро. После встречи была проведена дополнительная сверка со штаб-квартирой Альянса по всем объявленным пакетам помощи.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Помощь Украине от союзников

Во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом Сибига сообщил, что страны Альянса подтвердили новые обязательства по поддержке Украины.

"Мы еще раз совместно со штаб-квартирой НАТО проверили те обязательства по дополнительной помощи Украине, которые были объявлены в Анкаре. На сегодняшний день они превысили 1,5 миллиарда евро", — сказал министр.

Отдельно он подчеркнул активизацию сотрудничества между Украиной и Турцией в сфере оборонной промышленности. По его словам, после трехлетнего перерыва стороны возобновили работу Совместной украинско-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества.

Читайте также:

"В мае после трехлетнего перерыва мы возобновили работу Совместной украинско-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества", — отметил Андрей Сибига.

Как писали Новини.LIVE, Украина получит лицензию на французские КАБы AASM Hammer. Воздушные силы Украины уже применяют такое оружие, однако только в варианте для 250-килограммовых авиабомб.

В то же время Канада объявила о выделении почти 900 млн военной помощи Украине. В нее войдут боеприпасы, военная техника и средства противовоздушной обороны.